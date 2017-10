Viaţă de coşmar! Înfometaţi şi trimişi să cerşească

1

Sistem sud american

Daca nu ar fi furat altii atit nu s-ar fi ajuns aici ,dar si lumea e proasta ca I-a votat pe aceiasi hoti mereu in loc sa iasa in strada si sa puna mina pe par.Sistemul a fost si este conceput ca resursele tarii sa se duca numai intr-o parte a populatiei indifferent de munca si ocupatie iar sistemul represiv este bine organizat(SRI-ul mai ales) ca sa apere patura privilegiata in caz de nevoie.Justitia asemeni lucreaza numai in parte iar cind aresteaza ciocoi ptr show-uri mediatice are grija sa-i elibereze in scurt timp si cu averile nealterate ca sa poata cotiza in continuare tot spre acelasi system corrupt de justitie si organelle repressive.Europa nu ne poate ajuta deorece sistemul s-a ticalosit si la ei.