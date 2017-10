VIAŢĂ de COŞMAR / TERORIZAŢI de VECINI. Ce pot face AUTORITĂŢILE?

VIAȚĂ de COȘMAR / TERORIZAȚI de VECINI. Ce pot face AUTORITĂȚILE?

Traiul la bloc este o aventură continuă. Ai o grămadă de vecini, auzi și vezi toată viața lor și ei la rândul tău o află pe a ta. Până la urmă, ajungi să te împaci cu situația și chiar să îți faci prieteni. Dar ce te faci atunci când sub geamurile tale s-au instalat mai multe familii de romi, care mănâncă, râd, cântă, își bat copiii sau nevestele ca și cum totul s-ar petrece chiar în apartamentul tău? Ții ferestrele închise ca să nu auzi gălăgia și să nu simți mirosurile deloc îmbietoare, te faci că nu auzi când se înjură din toți plămânii și încerci să nu-i superi ca să nu cumva să te trezești cu o piatră în geam.Asta trăiesc, zilnic, o parte din locatarii scării D a blocului 50 A de pe strada Dionisie cel Mic. Au fost vremuri când aveau și ei parte de liniște, când vecinii de la casa din imediata apropiere a blocului duceau un trai normal. Bătrânii s-au prăpădit însă și moștenitorii au vândut unei familii de romi. În câțiva ani, s-au înmulțit și, în prezent, în micuța curte, cu vreo trei corpuri de casă, trăiesc 35 de persoane.„Este cumplit. Zi de zi ne chinuim. Sunt o groază de copii și adulți. Am numărat, locuiesc 35 de persoane. Nu vă puteți închipui ce zgomot fac tot timpul. Nu mai suportăm și nimeni nu are ce să le facă”, ne-a declarat foarte supărată, Maria Lulciuc, care locuiește la etajul întâi.Trăiesc din ajutoare sociale și alocațiile copiilorFemeia ne-a povestit că scandalurile se țin lanț, în permanență se strigă, se țipă. „Gospodinele” își spală rufele afară, în curte, le întind pe toate gardurile, copiii se aleargă, strigă unul la celălalt, bărbații înjură și beau până se iau la bătaie. Cel mai rău este pentru locatarii de la etajul întâi. Ei sunt practic deasupra gospodăriei romilor. Și chiar în dreptul ferestrei de la sufragerie se află latrina acestora.„Urcă mirosuri insuportabile. Nu putem să ne aeri-sim casa, căci intră mirosul la noi. Vara este cel mai rău. Între gard și scara blocului am făcut noi, locatarii, un gard de lemn, pentru că veneau și-și făceau nevoile în scară. Am lăsat doar un metru distanță, cât să putem să trecem, în rest, tot terenul este la ei. S-au extins la maximum. Sunt mulți, au nevoie de spațiu. În partea cealaltă a blocului au caii și căruțele. Și-au improvizat adăpost și parcare pentru ele. Nu știu din ce trăiesc, că nu muncește niciunul. Doar ce umblă cu căruțele. Au ajutoare sociale și alocațiile copiilor. Fiecare familie are câte patru-cinci copii. Noi facem economie și tot plătim mult la apă. Ei spală toată ziua și le dau apă și celorlalți care stau pe câmp, tone de apă consumă, dar plătesc puțin, pentru că sunt la paușal. Autoritățile ar trebui să se sesizeze și să-i verifice”, ne-a mai spus Maria Lulciuc.Scandaluri și mirosuri insuportabileLa fel de supărați sunt toți locatarii blocului. „Tot timpul sunt scandaluri și pute foarte urât. Am chemat poliția, am anunțat primăria, dar nu s-a schimbat nimic”, s-a plâns un alt vecin, de la etajul al doilea.Oamenii spun că, atâta vreme cât ei sunt cinstiți, își plătesc toate taxele și impozitele, toate utilitățile, vor să aibă condiții normale, ca toți constănțenii. Și mai speră încă la ziua în care își vor putea lăsa geamurile larg deschise și nu vor mai sta cu frica în sân că s-ar putea trezi cu o piatră în casă.