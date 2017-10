VIAŢĂ DE COŞMAR. Copii terorizaţi de bunică, pentru a le încasa alocaţiile

VIAȚĂ DE COȘMAR. Copii terorizați de bunică, pentru a le încasa alocațiile

Ştire online publicată Marţi, 28 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Caz halucinant în comuna Maldaieni, din județul Teleorman. Doi băieți de 10 și 11 ani au fost pur și simplu terorizați de bunica lor. O femeie fără scrupule care și-a dorit să aibă grijă de nepoți, doar ca să le încaseze alocațiile.După ce tatăl copiilor a murit, mama a fost decăzută din drepturi, iar ei dați în plasament. De acolo au fost preluați de bunică în baza unei decizii a instanței, însă ce a urmat este un coșmar. I-a amenințat că îi bate cu vătraiul de la sobă și cu tocătorul de carne și îi înjură ca la ușa cortului.Cei doi copii sunt bătuți cu brutalitate de femeia, care îi are în plasament. Motivul e halucinant: copiii au îndrăznit să o contrazică, au lăsat ușa deschisă și nu i-au respectat ordinele.Imaginile o arată cum îi lovește cu vătraiul. Aruncă apoi spre copiii îngroziți cu un scaun și încearcă să-i izbească și cu un tocător de carne. "Iesi că te omor, mă scoți din sărite! Ieși al dracu că ai început să faci ce vrei cu viața mea! Vă omor!"Iulian Zavarici un frate mai mare al copiilor a filmat scenele."Din instinct am scos telefonul și am început să filmez. Și când am văzut că lucurile se agită am băgat telefonul în buzunar și am intervenit. Mi-am apărat unul dintre frățiori și mi-am luat un scaun în spinare. Era destinat pentru copil, să-mi mulțumească mie că altfel își lua scaunul în cap, exact așa zice. Unuia dintre ei, celui mai mic i-a dat în zona tâmplei. Era vânat la ochi, vânăt ca lumea. Ea a declarat și la poliție că s-au împiedicat și au căzut ei"."Al dracu’ să fiți că nu sunteți în stare să închideți o ușă, după voi intră găinile și pisicile. Destrăbălați, unu’ nu mai iese afară din casă.”Iulian, Alin și Alexandru sunt frați de tată. Cel mare a avut noroc: de Iulian are grijă mama lui. Drama celorlalți doi e însă fără margini. După ce au fost neglijați de mama lor și duși la cerșit, iar tatăl le-a murit din cauza excesului de alcool, Alin și Alexandru au fost plimbați dintr-un centru de plasament în altul, până au ajuns la bunica lor. Dar nici aici norocul nu le-a surâs.“Când își iese din fire nu se poate controla. Cu niște copiii mici nu te comporți așa. Or fi făcut ei ceva nu zic că nu. Nu vreau să îi am pe conștiință să știu că i-am văzut cum i-a bătut și nu am spus la nimeni nimic și am băgat capul ca struțul în nisip și mi-am văzut de treabă mea", spune o mama.În urmă cu 2 ani, Maria Lipoveanu, i-a convins pe magistrații din Roșiorii de Vede că poate avea grijă de băieți și astfel aceștia au ajuns la ea în plasament printr-o decizie definitivă. La fel și banii alocați de stat pentru creșterea copiilor. În prezent, femeia este acuzată de vătămare corporală și e cercetată pentru rele tratamente aplicate minorilor.Asistentul social care a fost plătit să o țină sub observație pe femeia care îi avea în grijă nu a sesizat nicio problemă. Iar Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Teleorman a refuzat solicitarea de interviu cu acest asistent, precizând că nu dorește expunerea cazului, mai ales că poliția a deschis deja un dosar penal.Cu mare întârziere și fără convingere au reacționat și autoritățile locale, iar copiii au fost luați de lângă femeia bătăușă."A recunoscut că a greșit, că nu a procedat bine cu copii. Îi iubește din ce ne-a declarat. Copii aveau condiții bune, îngrijiți, șifoniere doldora de haine", spune secretarul primăriei Maldaieni.În Maldaieni, vecini și cunoscuți laolaltă, o apăra pe femeie Și susțin bătaia ca mijloc de educație.Din păcate statisticile arată că România nu a scăpat încă de mentalitatea "bătaia e ruptă din rai". Și în loc să folosească puterea cuvântului mulți folosesc puterea forței. La noi în țară, legea care interzice și pedepsește bătaia ca mijloc de educație a venit mai târziu decât în alte țări europene. Dar nu uitați totuși că există. Și că toți acei care bat copii pot fi amendați sau pot ajunge la închisoare."Exista undeva, în special în zonele rurare o cultură a violenței. Oamenii sunt obișnuiți cu ea, nu li se pare ceva special, nu li se pare că copilul trece printr-o traumă sau că este agresat sau că este bătut", a declarant Gabriela Coman, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.