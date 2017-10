Viaţa copiilor cu autism. "Vrem ca societatea să-i accepte ca pe nişte oameni normali!"

Viața copiilor cu autism. "Vrem ca societatea să-i accepte ca pe niște oameni normali!"

Zi de zi, la Centrul de zi pentru copiii cu autism, de pe strada Horia Agarici nr. 5, vin 42 de copii, cel mai mic având aproape trei ani, iar cel mai mare, nouă ani. Ei învață aici cum să se integreze în societatea secolului XXI, învață cum să se apropie de lumea din jur și să interacționeze cu ceilalți oameni.Din primele clipe în care am ajuns la centru, am fost întâmpinată de mai mulți prichindei, majoritatea curioși să vadă cine intră în sălile lor de curs… Chiar dacă unii dintre ei nu comunică încă foarte bine sau clar, se vede ambiția și interesul lor pentru a-și depăși propriile limite. Ba chiar, o parte dintre acești copilași se comportă aproape ca cei normali, zâmbesc, dansează, cântă și fac tot felul de năzbâtii specifice vârstei.Maria (4 ani) și Ionuț (5 ani) merg la terapie în fiecare săptămână. Dacă, la început, ei nu vorbeau și erau mai retrași, acum copilașii par a se fi integrat foarte bine în colectivitate.„Am început să venim aici de un an și jumătate și evoluția este de-a dreptul spectaculoasă. La început, copilul meu nu numai că nu vorbea, dar nici măcar nu stătea bine nici pe partea de echilibru. Acum, este foarte bine. Noi, ca părinți, am observat la vârsta de un an și opt luni că ceva nu este în regulă cu el, motiv pentru care am început să facem terapie, dar de acest centru am aflat abia anul trecut, când i-am făcut copilului certificatul de handicap. Tocmai de aceea, sfătuim alți părinți ca, în momentul în care sesizează o problemă, cât de mică, să n-o ignore”, ne-a declarat mama unui dintre copii.„Nouă, medicul de familie ne-a spus să mergem la un specialist, pentru că familia a crezut inițial că este neascultător, nu ne-am dat seama imediat că ar avea vreo problemă. La început, nu rostea cuvintele clar, iar de fraze nici nu putea fi vorba. Acum se integrează peste tot foarte repede, merge două zile pe săptămână și la o grădiniță normală. Totuși, este foarte greu cu un astfel de copil, pentru că trebuie să-i acorzi atenție 24 de ore din 24. Câteodată, el nu dorește să stea decât cu un singur părinte, cel care are grijă de el. A existat chiar o vreme când își respingea propriul tată, dar situația este cu totul alta acum”, a declarat un alt părinte.Copiii sfidează boala: dansează, cântă și zâmbescPentru a demonstra că au făcut progrese, copiii au participat, vineri, cu mic, cu mare, la serbarea ce marchează sfârșitul anului terapeutic, organizată în parteneriat cu Asociația de Sprijin a persoanelor cu autism „Harap Alb” și Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului (DGASPC), de care, de altfel, și aparține centrul.Cu această ocazie, Steluța Dae, directorul Centrului de zi pentru copii cu autism, a declarat că, atunci când într-un colectiv de copii există unul cu autism, acest lucru se vede imediat, prin comportamentul celui mic, atitudine sau prin stângăciile pe care le prezintă, el fiind diferit față de ceilalți.„Noi lucrăm aici cu opt grupe de copii, cărora încercăm să le acordăm toată atenția și terapia de care au nevoie, pentru a le îmbunătăți modul de comportament. Oricum, de la o lună la alta se observă schimbările și deschiderea lor către alte persoane. Din păcate, există prea puține locuri de acest gen și chiar o reticență a părinților, care preferă un alt gen de terapie, în care copiii să nu fie etichetați, așa că ei încearcă să nu arate că au un copil cu probleme. Trebuie menționat că autismul nu se vindecă, dar se ameliorează în timp, iar abilitățile lor sociale cresc de la o zi la alta”, a explicat șeful centrului.Constanța are 430 de copii cu autismLa rândul său, purtătorul de cuvânt al DGASPC, Roxana Onea, a declarat că, în ultima perioadă, din ce în ce mai mulți copii sunt diagnosticați cu autism. La acest moment, în evidențele direcției există 430 de copii.„Ceea ce este foarte important, aceste tratamente nu se termină niciodată și atunci este extrem de important ca statul să găsească o modalitate de susținere a acestor terapii, care sunt foarte scumpe. Apoi, dacă cel mic este admis în sistem, el va intra într-un program individual, cu terapeutul și educatorii, care lucrează pe programele comportamentale și cele sociale, de dobândire a abilităților de lucru la masă, pentru că ei trebuie să-și formeze și să-și dezvolte această abilitate. Mai mult decât atât, unii copii au un potențial foarte mare, iar rezultatele sunt extraordinare. În plus, la o parte dintre ei se mențin comportamentele restrictive doar pe socializare, adică acele bizarerii comportamentale pe care le observăm”, a completat Roxana Onea.