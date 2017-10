Vezi ce mare bancă face angajări la Constanţa

Vezi ce mare bancă face angajări la Constanța

Ştire online publicată Luni, 25 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cea mai mare bancă din România după activele deținute și după numărul de angajați, BCR, are peste 50 de joburi vacante în momentul de față, potrivit site-urilor de joburi și platformei proprii de recrutare online, citate de Realitatea.net.Banca scoate la concurs posturi în mai multe orașe, printre care și Constanța. Ofertele de angajare în banca deținută de grupul austriac Erste Bank nu se adresează strict economiștilor sau celor cu experiență în domeniul bancar, ci sunt căutați și specialiști din alte domenii, cum ar fi IT, resurse umane, juridic și administrativ.Printre posturile scoase la concurs doar în ultima săptămână se numără cele de Operator ghișeu, Specialist risc, Analist suport, Manager segmente clienți, Supervizor-Biroul Banca la Distanță, Manager vânzări, dar și Consilier Resurse Umane, Coordonator proceduri judiciare, Analist configurație IT sau Director de sucursală. Vezi anunțurile de angajare postate de BCR pe BestJobs.ro