Vezi aici cum va fi vremea în CONSTANŢA, în intervalul ianuarie-martie 2013

Vezi aici cum va fi vremea în CONSTANȚA, în intervalul ianuarie-martie 2013

Ştire online publicată Vineri, 28 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Meteorologii prognozează pentru primele trei luni din 2013 o vreme normală, cu temperaturi medii lunare situate în limite apropiate de normele climatologice în majoritatea regiunilor, cu excepția sudului, sud-estului și vestului țării, unde valorile termice vor fi peste mediile multianuale, transmite Agerpres. Astfel, potrivit estimărilor sezoniere, realizate pe baza datelor furnizate de către Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, în ianuarie temperaturile medii lunare se vor situa în limite apropiate de normele climatologice în majoritatea regiunilor, exceptând sud-estul, sudul și vestul țării unde, local, vor fi posibile valori termice peste mediile multianuale. Temperaturile medii vor oscila între -7 grade în Moldova și zero grade Celsius în Banat și Dobrogea. În restul teritoriului mercurul din termometre va indica valori negative. De asemenea, cantitățile lunare de precipitații vor înregistra, în prima lună din anul 2013, valori apropiate de normele climatologice pe aproape întreg teritoriul. Normele se vor încadra între 20 l/mp în Moldova, Dobrogea și Transilvania și 70 l/mp în Maramureș și Transilvania. În februarie, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie /ANM/ estimează temperaturi medii ce vor depăși zero grade Celsius, în Banat (între 0 și 2 grade Celsius), Crișana (între -2 și 1 grad), Maramureș (-1... 0 grade), Oltenia (-1...1 grad), Transilvania (-5... 0), Muntenia (-3...1 grad), Dobrogea (-1...2 grade) și Moldova (-5... 0 grade). Agerpres menționează că, în ceea ce privește precipitațiile lunare, valorile vor fi apropiate de mediile multianuale în cea mai mare parte a teritoriului, iar local în sud-vestul și nordul țării acestea se pot situa sub valorile normale. Potrivit graficului de prognoză, cantitățile minime de precipitații se vor situa între 20 l/mp în Banat, Transilvania, Dobrogea și Moldova, și 30 l/mp în Maramureș și Oltenia. Totodată, cea mai mare cantitate de precipitații este prognozată în Oltenia, de până la 70 l/mp. Potrivit ANM, prima lună de primăvară va aduce temperaturi medii lunare, în general, apropiate de normele climatologice pe aproape întreg teritoriul, exceptând vestul, sud-vestul și nord-vestul țării, unde local valorile termice pot fi sub cele normale. Cantitățile lunare de precipitații se pot situa peste normele climatologice în cea mai mare parte a teritoriului, doar în sud-estul țării fiind posibile cantități apropiate de mediile multianuale. Mediile climatologice pentru temperatura medie vor oscila între -1 grad Celsius (în Moldova) și 7 grade Celsius (în Banat), în timp ce normele climatologice pentru precipitații se vor încadra între 15 l/mp, în Dobrogea, și 80 l/mp în Maramureș. Estimările sezoniere sunt realizate de către ECMWF de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%. ANM precizează faptul că fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs, completează sursa citată.