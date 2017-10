Vestul Sălbatic – o nouă expoziție interactivă pentru copii, în City Park Mall

Ştire online publicată Vineri, 27 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

După succesul înregistrat de Kids on the moon și Kids in pyramids, City Park Mall găzduiește o nouă expoziție interactivă, dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani. Expoziția Wild West Kids îi va introduce pe cei mici în universul educativ al civilizației Vestului Sălbatic, care se vor bucura și de o experiență distractivă în același timp.Startul expoziției se va da pe 31 mai, chiar înainte de Ziua Copilului, oferind o ocazie extraordinară celor mici de a sărbători 1 Iunie într-un mod unic și distractiv.Copiii vor avea însă suficient timp să se bucure de peripețiile din Vestul Sălbatic, deoarece expoziția va putea fi vizitată de copiii cu vârsta între 3 și 12 ani, de pe 31 mai până pe 5 iulie, în fiecare zi în intervalul orar 10:00 – 20:00. Aceștia vor putea descoperi secretele Vestului Sălbatic prin intermediul unor activități foarte distractive. Zilnic, cei mici vor intra pe ușile rabatabile specifice Vestului Sălbatic, unde se vor aventura timp de 45 de minute pe un traseu special amenajat.Încă din primele minute ale expediției, copiii se vor costuma în cowboys sau indieni pentru a se integra perfect in acest univers spectaculos, creat la cote foarte apropiate de realitate.Călătoria inedită începe în Orașul din Deșert, unde copiii vor descoperi obiceiurile locului și modul de organizare al unui astfel de așezământ, apoi pornesc în căutarea aurului din mină, pe care îl vor extrage cu recuzita specifică, vor detona dinamita și îl vor aduna în vagoane. Cu aurul strâns, cei mici își vor putea cumpăra cai pentru a participa la Cursele de Cai atât de faimoase în Vestul Sălbatic. Micuții vor primi insigne și vor avea ocazia să iși povestească experiența în jurul focului de tabără alături de oamenii locului, care îi vor învăța să cânte la muzicuță.Călătoria continuă cu satul indienilor unde vor putea intra într-un cort tradițional pentru a descoperi cât mai multe informații despre această civilizație, vor dansa în jurul focului și vor învăța sunetele specifice tradiției.La final, vor afla mai multe despre bandiți și duelurile dintre aceștia, se vor duela cu pistoale de jucărie și vor face poze cu pancartele haioase WANTED, singuri sau împreună cu părinții.Toți copiii vor primi diplome pentru curajul dovedit în aventura din Vestul Salbatic.Pe tot parcursul traseului, copiii vor fi supravegheați de ghizi care vor răspunde întrebărilor celor mici.Prețul unui bilet este de 15 Lei și poate fi achiziționat de la biroul Info Desk. Pentru grupurile organizate de minimum 10 copii, prețul unui bilet este de 10 Lei/copil. Rezervările se fac pe rezervari@city-park.ro sau la numărul de telefon 0743 139 873.