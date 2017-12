Vești proaste pentru români! E oficial: Guvernul a decis să nu acorde nici anul viitor tichete cadou şi indemnizaţii de vacanţă

Vești proaste pentru români! E oficial: Guvernul a decis să nu acorde nici anul viitor tichete cadou și indemnizații de vacanță

Miercuri, 06 Decembrie 2017

Guvernul a decis să nu acorde nici anul viitor tichete cadou și indemnizații de vacanță, iar angajările în administrația publică vor fi permise doar cu regula "1 la 2", în scopul menținerii în anul 2018 a țintei de deficit bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit măsurilor adoptate miercuri de Executiv.Guvernul a decis să nu acorde nici anul viitor tichete cadou și indemnizații de vacanță, iar angajările în administrația publică vor fi permise doar cu regula "1 la 2", respectiv la două posturi vacante va fi permisă o singură angajare, potrivit proiectului de buget publicat săptămâna trecută, a informat recent Profit.ro.Guvernul a anunțat miercuri că a adoptat proiectul de buget pe 2018, în care sănătatea, educația și investițiile sunt prioritare.Totodată, Guvernul a anunțat că a aprobat o serie de măsuri fiscal-bugetare prin aplicarea cărora se urmărește sustenabilitatea cheltuielilor publice și menținerea în anul 2018 a țintei de deficit bugetar sub 3% din PIB.”Ordonanța de urgență aprobată astăzi include măsuri în ce privește restricția de achiziții de autoturisme, mobilier, aparatură birotică, având în vedere necesitatea de a utiliza cât mai eficient resursele bugetare, precum și necesitatea alocării fondurilor destinate investițiilor pentru derularea obiectivelor de investiții”, se arată în comunicat.Potrivit actului normativ, în anul 2018, ordonatorii de credite ai instituțiilor și autorităților publice au obligația de a reduce cu 10% cheltuielile cu bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției. Sunt prevăzute și excepții, de exemplu, măsura nu se aplică pentru acțiunile și activitățile specifice pregătirii și exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.”Munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru se va compensa numai cu timp liber corespunzător. Prin excepție, pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația în vigoare în luna iunie 2017”, se arată în comunicat.În plus, nivelul indemnizațiilor acordate veteranilor și văduvelor de război, persoanelor persecutate din motive politice și etnice și altor categorii de persoane, precum și a celor acordate membrilor unor academii sau urmașilor se menține la nivelul acordat în luna decembrie 2017.O altă măsură stabilește suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, începând cu 1 ianuarie 2018, până la 31 decembrie 2018. Ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018, numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget, potrivit Executivului.În plus, se menține procedura de plată eșalonată, pe cinci ani, a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obținute de personalul din sectorul bugetar, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018. Una din măsurile incluse în ordonanța de urgență aprobată astăzi vizează stabilirea unei valori fixe a punctului-amendă contravențională privind circulația pe drumurile publice.”Astfel, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018, se plafonează punctul-amendă la suma de 145 lei, cât este în prezent, fără a se majora în funcție de salariul minim brut pe economie garantat în plată”, se arată în comunicat.