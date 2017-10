Veşti minunate pentru absolvenţi! Sunt zeci de mii de joburi care îi aşteaptă

Vești minunate pentru absolvenți! Sunt zeci de mii de joburi care îi așteaptă

Evenimentul se va desfășura vineri, 20 octombrie 2017, în 83 de locații din țară și București, disponibile pe pagina web (www.anofm.ro) și pe pagina de facebook (https://www.facebook.com/fiiinformat/) ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.Pentru această acțiune, agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au contactat 26.789 de agenți economici, dintre care și-au anunțat participarea 1.424. Procesul de înregistrare a acestora continuă, însă, până în data bursei.Din totalul celor 25.013 de locuri de muncă oferite de angajatori, cele mai multe, 23.660, se adresează absolvenților fără studii superioare, iar 1.353 celor cu studii superioare.Cea mai generoasă ofertă la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți este în București, 4.944 locuri de muncă, și în județele Brașov (1.511), Galați (1.193), Dolj (1.193), Constanța (1.047), Cluj (933), Bihor (775), Timiș (738), Arad (720), Iași (694).Meseriile pentru care sunt oferite cele mai multe locuri de muncă pentru persoanele fără studii superioare sunt: confecționer asamblor articole textile – 1.293, lăcătuș – 1.210, agent de pază și ordine – 1.083, lucrător comercial – 911, manipulant marfă – 780, confecționer cablaje auto – 700, vânzător – 632, sudor – 601, montatori subansamble – 498, casier - 386.Pentru absolvenții cu studii superioare, cele mai multe joburi vacante sunt în următoarele profesii: economist – 78, agent vânzări – 75, programator – 45, agent asigurări – 31, proiectant inginer construcții - 19, șef șantier – 19, agent serviciu client -18, șef serviciu – 16, inspector cu supravegherea verificarea tehnică a instalațiilor 16, funcționar economic – 16.De asemenea, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, 356 posturi sunt destinate beneficiarilor Legii nr.279/2005 (ucenici) (confecționer asamblor articole textile – 125, agent servicii client 100, electrician – 22, strungar - 14, lăcătuș – 10, etc); 64 persoanelor cu handicap (muncitor necalificat – 21, confecționer asamblor articole textile – 13, confecționer/montator mobilă – 9, operator utilaje producție mobilă – 8, etc) și 53 pentru tinerii cu risc de marginalizare socială (confecționer/montator mobilă – 9, operator utilaje producție mobilă – 8, confecționer articole textile – 5, manipulant – 4, etc)