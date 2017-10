Veşti mari de pe podul Agigea! Din decembrie, se reia circulaţia

Vești mari de pe podul Agigea! Din decembrie, se reia circulația

Cătălin Homor a vizitat șantierul, a stat de vorbă cu muncitorii și anunță că nu mai sunt întârzieri. Acesta susține că lucrările sunt în grafic și există șansa ca podul să fie gata conform planificărilor și să poată fi redat circulației la sfârșitul lunii noiembrie.„Astăzi (n.r.- luni), am văzut podul de la Agigea. Ritmul de lucru din ultima perioadă a determinat recuperarea întârzierilor și, dacă se păstrează la fel, angajamentele asumate vor fi respectate. Până mâine (n.r. - ieri, 25 octombrie), se vor finaliza lucrările la cea mai lungă dintre hobane. Imediat vor începe lucrările și la ultima hobană care a rămas de înlocuit, din totalul de 10 ce au fost inițial”, a explicat Cătălin Homor.Aceasta este cea de-a doua vizită a directorului CNADNR pe șantierul de la podul Agigea, prima fiind la începutul lunii. La momentul respectiv, Cătălin Homor s-a declarat dezamăgit de mobilizarea din șantier și de ritmul în care lucrările avansează. Asta deși timp de aproape două săptămâni reprezentanții CNADNR respingeau vehement orice informație transmisă de localnicii din zonă cum că pe pod nu se lucrează deloc. Se pare însă că Homor a pus piciorul în prag și a reușit să-i determine pe constructori să se apuce serios de lucru.„Când am ajuns la pod, am fost dezamăgit de mobilizarea slabă din șantier. După mai mult de două săptămâni de la începerea lucrărilor, ritmul este mult prea lent, nu există o organizare judicioasă a resurselor materiale și umane și, mai ales, a activității propriu-zise. În această situație, am cerut constructorului să sporească ritmul de lucru în așa fel încât să recupereze zilele de întârziere și să-și respecte programul de lucrări astfel ca, la sfârșitul perioadei de restricții, traficul rutier să se desfășoare pe două benzi de circulație, așa cum s-a angajat la reluarea lucrărilor de reabilitare”, a anunțat directorul CNADNR la începutul lunii octombrie.Reamintim că reabilitarea podului a început în anul 2013, însă a fost întreruptă o bună perioadă, motivele invocate fiind „probleme contractuale”. În cadrul acestui contract, mai sunt de executat lucrări de înlocuire a celor două hobane, lucrări de reabilitare a tablierului (sablare tablier, vopsire tablier), înlocuirea îmbrăcăminților asfaltice, trotuarelor și parapeților și reparații ale structurilor de beton. Lucrările ar trebui să fie gata pe 30 noiembrie, dată după care traficul rutier se poate relua în condiții normale, fără restricții de circulație.„Valoarea estimată a lucrărilor, în conformitate cu determinarea inginerului în luna august 2015, este în sumă de 66.153.584,7 lei, fără TVA”, se precizează într-unul din răspunsurile transmise redacției noastre de către conducerea CNADNR.Inițial, contractul pentru consolidarea podului ar fi trebuit să coste aproximativ 17 milioane de lei și să fie gata în 2013. Între timp, însă, valoarea investiției a crescut de aproape patru ori. Între timp, transportatorii au înregistrat pierderi de milioane de lei folosind rute ocolitoare, nemaivorbind de disconfortul pentru locuitorii din zonă, dar și pentru turiștii care au călătorit către sudul litoralului în toți acești ani, în coloane interminabile, din cauza restricțiilor de circulație.