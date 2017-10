Veşti bune pentru mămici! Concediu mai lung de creşterea copilului, bani mai mulţi

Vești bune pentru mămici! Concediu mai lung de creșterea copilului, bani mai mulți

Începând de astăzi, mămicile care primesc indemnizație de creștere a copilului și au optat inițial pentru concediul de un an au dreptul să solicite prelungirea acestuia până la doi ani, la fel ca și cele care vor să-și reia concediul, fie că s-au întors deja la serviciu, fie că încă stau acasă, fără plată.Părinții pot beneficia astfel de noile condiții de acordare a indemnizației și a concediului de creștere a copilului, care intră în vigoare începând de astăzi. Mai mult decât atât, ei pot depune cererile direct pe e-mail, fără să mai fie nevoie să se deplaseze la vreo instituție.Ministerul Muncii a anunțat că este pregătit să preia, de la 1 iulie, cererile pentru prelungirea sau reluarea concediului de creștere a copilului și plata indemnizației lunare.„Una dintre noutățile aduse de legislația recentă în domeniu este faptul că, începând cu 1 iulie, solicitanții nu mai sunt obligați să depună documentele doar la sediul agențiilor teritoriale, ci le pot trimite și prin e-mail, în format scanat sau prin poștă. Beneficiarii aflați în plata indemnizației lunare pentru creșterea copiilor în vârstă de până la un an sau în plata stimulentului de inserție, precum și cei aflați în concediu fără plată pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani și care doresc modificarea opțiunii prin prelungirea sau reluarea concediului și plata indemnizației lunare vor trebui să depună cerere tip și acte doveditoare privind suspendarea realizării de venituri supuse impozitului, care se transmit prin e-mail, poștă sau se depun la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța. Pentru acești beneficiari, majorarea cuantumului indemnizației aferente se face pe baza documentelor depuse inițial”, explică purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, Mariana Fătu.Concediu de doi ani pentru toți părințiiPractic, concediul de creștere a copilului va fi de doi ani pentru toți părinții, iar limita minimă a indemnizației crește la 85 la sută din salariul minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.063 de lei (1.250 lei repre-zentând salariul minim), față de 600 de lei, cât a fost până ieri. De asemenea, limita maximă a indemnizației a fost eliminată, aceasta urmând să fie calculată la 85 la sută din veniturile nete realizate. În plus, stimulentul de inserție (adică stimulentul pentru părinții care își reiau serviciul înainte de încheierea concediului de creștere) se stabilește la 50 la sută din indem-nizația minimă.Număr de telefon direct, pentru informații preciseCererea și actele doveditoare pentru prelungirea sau reluarea concediului de creștere a copilului și plata indemnizației pot fi trimise prin e-mail, în format scanat, la adresa constanta_icc@mmanpis.ro sau prin poștă, cu specificația pe plic „prelungire/reluare drepturi ICC”, la adresa AJPIS Constanța, strada Decebal nr. 13C, județul Constanța, cod poștal 900665. De asemenea, actele pot fi depuse și direct, la ghișeul AJPIS, pe strada Decebal nr. 13C, în sediul Casei Județene de Pensii Constanța, la parter, telefon 0241/486.688.Programul de lucru cu publicul este luni și miercuri, între orele 8.30 și 18.00, și marți, joi și vineri, între orele 8.30 și 16.00.