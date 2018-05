Vești bune pentru bolnavii de diabet! Medicul Gönül Iusein și-a deschis clinică la Medgidia

Locuitorii din Medgidia și din localitățile învecinate, care sunt bolnavi de diabet sau au probleme de nutriție, au la dispoziție o nouă clinică de specialitate deschisă de medicul Gönül Iusein. Noua locație se numește Diamed Majestic Clinic și este situată pe strada Kemal Agi Amet, numărul 38, din Medgidia.Chiar dacă aceasta a fost deschisă la începutul lunii mai, ea a devenit funcțională începând de sâmbătă, atunci când a primit și „botezul” celor prezenți la inaugurare. Rude, prieteni, pacienți, colegi sau foști colegi, toți au ținut să fie aproape de tânărul medic Gönül Iusein pentru a-i ura succes în activitate.„Este un vis îndeplinit cu ajutorul soțului meu care a fost catalizatorul acestei acțiuni. Altfel nu aș fi reușit. Totul a pornit de la faptul că, la ora actuală, Policlinica din Medgidia este distrusă. Ne-am dat seama că nu putem aștepta până ce lucrurile vor începe să se miște deoarece pacienții au nevoie de consultații. Am simțit că trebuie să facem ceva și astfel a luat naștere această clinică care oferă servicii pentru pacienții cu diabet sau cu probleme nutriționale. Aici includem obezitate, malnutriție, diverse probleme de asimilare a alimentelor. Există multe patologii care se pot adresa acestei clinici. De asemenea, oferim servicii pentru tulburări de metabolism”, a declarat medicul Gönül Iusein.În ceea ce privește investiția, specialistul a explicat că aceasta se ridică la peste 100.000 de euro, însă a precizat că aparatura a fost achiziționată cu fonduri europene prin programul Start Up România.„Clinica beneficiază de aparatură modernă iar pentru bolnavii cu diabet avem contract cu CJAS, în limita prevăzută de lege. În schimb, pe parte de nutriție consultația costă 200 de lei”, a explicat specialistul.Gönül Iusein și-a început activitatea în 2013, ca medic specialist în Diabet, Nutriție și Boli Metabolice în cadrul Spitalului Clinic din Medgidia.Ea spune că așteaptă venirea unui nou coleg la spital care să preia activitatea în domeniu deoarece dorește să se ocupe în mod exclusiv de clinica care tocmai ce a fost inaugurată.Gönül Iusein a absolvit Facultatea de Medicină Generală din cadrul Universității Ovidius în anul 2007. În urma examenului de Rezidențiat din toamna anului 2007 a optat pentru a efectua specializarea în Pneumologie, dar în primăvara lui 2008 s-a lansat ideea de rezidențiat pe post. A câștigat concursul pentru un post de medic specialist în Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, cu locul de muncă la Spitalul Municipal Medgidia, fiind necesar un stagiu de pregătire de cinci ani într-un centru universitar. A optat pentru Cluj Napoca, unde a petrecut un an și jumătate, timp în care și-a format bazele cunoștințelor în diabet și nutriție. După această perioadă a plecat în Franța, unde a lucrat un an într-o secție de diabet și endocrinologie și șase luni într-o secție de cardiologie. Aici a căpătat experiență confruntându-se cu diverse cazuri în numeroasele gărzi efectuate în Serviciul de Urgență.În toamna anului 2011 s-a întors în Constanța, pentru a finaliza rezidențiatul la Spitalul Clinic Județean.