Veşti bune de la RADET: Facturi mai mici pe luna ianuarie!

Vești bune de la RADET: Facturi mai mici pe luna ianuarie!

După ce, în luna decembrie, constănțenii au avut de plătit facturi uriașe, pentru că RADET a adăugat facturilor curente o estimare a consumului până la sfârșitul anului 2013, în luna ianuarie, consumatorilor li se va scădea această sumă, astfel că facturile vor fi mai mici.Motivul pentru care facturile pe decembrie au fost mai mari decât se așteptau constănțenii este următorul: acestea au avut între 38 și 40 de zile de facturare, spun reprezentanții RADET. „Încercăm să lămurim problema facturării pe luna decembrie și luna ianuarie. Așa cum am mai spus, facturile care au fost făcute pe luna decembrie au între 38 și 40 de zile de facturare, pentru că am început citirile pe 19 decembrie, am adunat consumul și l-am împărțit la numărul de zile și am extrapolat astfel încât consumul să fie până la 31 decembrie. Consumul pe luna ianuarie se va calcula astfel încât să fie scăzută suma estimată până la 31 decembrie, astfel că facturile constănțenilor vor fi mai mici. Consumul o să fie între 60% și 50% din factura din decembrie, funcție de data când s-a făcut citire în luna decembrie și în funcție de data când s-a făcut factura în ianuarie”, a declarat managerul general al RADET Constanta, ing. Ilie Rachieru.Ajutoare transmise încă de la începutul lui decembrie În ceea ce îi privește pe consumatorii care primesc ajutor de încălzire de la bugetul de stat și de la bugetul local, reprezentanții RADET susțin că, încă de pe 8 decembrie, au fost întocmite dosarele. „În două-trei zile se face citirea, în alte două-trei zile facem producția, după care transmitem aceste producții la asociațiile de proprietari, iar ele au trei zile la dispoziție să împartă consumul care le-a fost repartizat conform citirii, conform aparatului de măsură, pe consumatorii care primesc ajutor de încălzire de la bugetul de stat și de la bugetul local. Transmit acest consum la RADET, iar noi facem facturarea. Facem dosarele pe care le înaintăm la Direcția Muncii ca să primim ajutoarele de la bugetul de stat și dosarele pe care le înaintăm la Consiliul Local pentru a primi ajutoarele de la bugetul local. Asta se întâmpla până în data de 8 decembrie, altfel, oamenii pierdeau bani. Nu ne-am permis acest lucru și a trebuit să facem treaba asta”, mai susține managerul RADET.Cei debranșați nu vor mai avea facturi 0 O problemă constatată din discuțiile cu asociațiile de proprietari este supra-facturarea sau împărțirea greșită a consumului la energia termică pe apartamente. „Am constatat că treaba asta se practică atât la blocurile care au repartitoare de cost, cât și la cei care nu au repartitoare de cost, dar acolo unde s-au produs debranșări legale sau ilegale. 30% din suprafața radiantă a unui bloc o reprezintă conductele, restul de 70 înseamnă suprafață de radiere a caloriferelor. În condițiile în care avem debranșări, obligația asociațiilor de proprietari este să calculeze cotă fixă la toată lumea, adică și la cei care s-au debranșat pentru că așa prevede și legea 325 care reglementează situația astfel: în momentul în care un apartament sau mai multe s-au debranșat, asociația are obligația să le calculeze cotă fixă până la data când nu o să mai fie eventual niciun consumator. 30% este cota minimă care trebuie calculată astfel încât cei care au rămas în sistemul de termoficare să plătească factura cum plăteau și înainte. Altfel, pe măsură ce se debranșează unul sau mai multe apartamente, consumul crește exponențial. De exemplu, la momentul când nu aveam pe nimeni debranșat într-un bloc, factura venea 1, 4 gigacalorii, în momentul când s-au debranșat mai multe apartamente, factura se dublează. Nu este normal ca omul să plătească pentru o instalație care este comună. O să calculăm un consum fix de 30% pe fiecare apartament acolo unde avem repartitoare de cost, iar cei care își închid caloriferele o să aibă acel consum fix și nu consum 0 cum aveau până acum. Iar cei care consumă la maxim, vor consuma cât consumau și înainte de a avea repartitoare. Dacă nu facem asta, vom avea plângeri că repartitoarele nu sunt bune”, susține managerul.Debranșarea de la apă caldă, o nouă problemă O altă problemă semnalată de RADET este aceea a racordărilor la apa caldă. Mai exact, cei care s-au debranșat legal de la căldură nu s-au debranșat și de la racordul de apă caldă, astfel că ei continuă să consume apă caldă din sistemul centralizat, iar costurile să fie suportate de vecini. „La toate apartamentele care s-au debranșat de la RADET cu acte, noi am făcut numai debranșarea pentru încălzire. Cea pentru apă caldă nu s-a făcut și nu cred că asociațiile verifică dacă acei consumatori care nu mai sunt racordați la sistemul centralizat mai consumă sau nu apă caldă de la sistem. Din informațiile pe care le avem, sunt foarte mulți care consumă astfel apa, astfel încât între aparatul de măsură de la intrarea în bloc care îi aparține Radetului și suma aparatelor care sunt montate în apartamente există o diferență dublă”, susține managerul.