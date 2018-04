VESTE REA pentru cei ce vor să muncească în străinătate. ȚARA UNDE ROMÂNII AU RESTRICȚII!

Guvernul elvețian a dispus, miercuri, prelungirea timp de un an a restricțiilor pe piața muncii elvețiană pentru români și bulgari, potrivit publicației Corriere del Ticino, citată de Mediafax.În ședința desfășurată miercuri, Guvernul federal de la Berna a luat decizia de principiu privind prelungirea restricțiilor temporare pentru români și bulgari, urmând ca o ordonanță executivă în acest sens să fie adoptată la începutul lunii mai.Ca urmare a deciziei de miercuri, între 1 iunie 2018 și 31 mai 2019, Elveția va emite doar 996 de permise de tip B (lungă ședere). Permisele de tip B vor fi eșalonate trimestrial. Berna a luat această decizie pentru că vrea să-și protejeze angajații locali.Pe de altă parte, guvernul a decis să reintroducă o limită pentru numărul vizelor de scurtă ședere (permis L), dacă până la 31 mai 2018 va fi depășit pragul stabilit în acordul de liberă circulație.Muncitorii români și bulgari care vin în Elveția o fac de obicei pentru slujbe sezoniere. Or, aceste locuri de muncă cunosc o rată a șomajului superioară mediei, a precizat guvernul elvețian.Elveția a acceptat să extindă libera circulație a persoanelor pentru Bulgaria și România în 2009. Până în 2016, însă, Consiliul Federal putea impune restricții în cadrul unor măsuri de tranzit, ceea ce a și făcut.Elveția nu face parte din Uniunea Europeană, dar are un acord cu UE prin care participă la libera circulație.