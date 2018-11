VESTE BUNĂ! Cetăţenii români nu vor mai avea restricţii pe piaţa muncii din Elveţia

VESTE BUNĂ! Cetățenii români nu vor mai avea restricții pe piața muncii din Elveția







„În mod natural, această chestiune mă interesează foarte mult și am dorit să aflu părerea dlui președinte despre aceste lucruri, mai exact am dorit să știu un pic mai în profunzime care a fost motivația revenirii la un contingent și, respectiv, am vrut să știu de la dl președinte cum este real văzută comunitatea de români în Elveția, fiindcă ne amintim nu neapărat cu plăcere că au existat faze când despre aceste lucruri s-a discutat într-o tonalitate care nu ne-a plăcut în alte țări. Concluzia pot să vă spun că este una foarte bună și foarte pozitivă. Elveția, din motive pur tehnice, a trebuit să revină la această – să nu-i zicem restricție -, la aceste contingente și în condițiile în care mi s-a confirmat că discuțiile în societatea elvețiană sunt într-o notă pozitivă despre România, despre români, nu-mi rămâne decât să salut faptul că începând cu sfârșitul lunii mai 2019 nu va mai exista nicio restricție„, a spus șeful statului, la conferința de presă comună cu omologul său elvețian, Alain Berset, cu privire la prelungirea clauzei de salvgardare.



În luna aprilie a acestui an, Consiliul federal elvețian a decis să prelungească clauza de salvgardare aplicabilă cetățenilor români și bulgari, prevăzută în Protocolul II al Acordului UE – Elveția privind libera circulație a persoanelor, scrie libertatea.ro