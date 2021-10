Vechi de 54 de ani, Spitalul Municipal Medgidia funcţionează cu aviz provizoriu. „Deocamdată, ne descurcăm!”

Imediat după incendiul survenit la Spitalul de Boli Infecțioase, s-a luat decizia de a transfera pacienții la unitățile medicale de pe raza județului Constanța. Cu toate acestea, rudele celor care au, în continuare, bolnavi internați cu Sars--Cov-2, se tem pentru viața lor. „Oare sunt în siguranţă acum? Nu există riscul să se întâmple la fel și în alte spitale? Celelalte spitale au autorizaţii de incendiu?”, sunt doar o parte dintre întrebările care stau pe buzele unora dintre constănţeni. Pentru că o parte dintre bolnavi au plecat la Spitalul Municipal Medgidia, am luat legătura cu directorul acestuia, Dumitru Eugen Agliţoiu, care a declarat pentru „Cuget Liber” că unitatea sanitară pe care o conduce are o vechime de 54 de ani şi îşi desfăşoară activitatea în baza unei autorizaţii provizorii de funcţionare. Vă întrebați de ce? Pentru că au în implementare un proiect cu care acoperă tot ce înseamnă hidranţi exteriori, interiori, rezerva de apă, care este dimensionată pe normativ şi pe nevoile spitalului.





„În plus, avem şi un senzor de fum în proiectul acesta, uşi cu deschidere automată, în caz de incendiu, avem o scară foarte mare de incendiu, pe care am făcut-o în capătul spitalului şi după ce implementăm proiectul, care este, deja, avizat de ISU, şi după încheierea acestuia ne vor da autorizaţia de funcţionare, pentru că tot ei ne-au avizat şi proiectul. Desigur, şi până acum am funcţionat tot cu autorizaţie temporară, ca orice instituţie născută înainte de anul 2015, dar avem controale periodice de la ISU. Unităţile medicale trebuie actualizate, mereu, prin lucrări, la noul normativ, care să asigure protecţia împotriva incendiilor. Dacă este vorba despre o unitate nouă, de exemplu, atunci când o construieşti, prin autorizaţia de construcţie, legea te obligă să iei aviz ISU şi atunci, ISU nu avizează un astfel de proiect decât dacă este conform normelor. La o clădire veche, însă, ce poţi face? Ori renunți la ea, dar atunci ce faci cu bolnavii, ori încerci s-o faci să corespundă, prin lucrări de reabilitare. Odată ce există aviz ISU, noi vom primi autorizație la sfârșitul proiectului. Spitalul Medgidia este un spital generos, ca spații, ca circuite, față de alte unități mai vechi sau din aceeași categorie cu al nostru, iar cu ce facem acum, cu scara nouă de incendiu, cu lifturile noi, cu senzorii de fum, rezerva de apă, hidranții, cu pompele de incendiu noi, care s-au achiziționat, el ar trebui să corespundă, din punct de vedere al normativului, pentru că acele avize au fost semnate de specialiști din cadrul ISU”, a precizat managerul.



Secţia de Terapie Intensivă, la capacitate maximă



La acest moment, a adăugat directorul, au în spital 116 bolnavi, din care 13 pe Terapie Intensivă, unde nu mai există nici un loc liber. „Celelalte spitale trebuie să acopere nevoile de îngrijiri de Covid-19. Evident, surplusul de nevoi a apărut după ce s-a întâmplat la Spitalul de Boli Infecțioase. Deocamdată, ne descurcăm. De fapt, sistemul sanitar al județului face față situaţiei actuale, dar cu greu, dar încercăm să ajutăm pe toată lumea care are nevoie de noi”, a completat Agliţoiu.





Problema este că pacienții vin în stare gravă, majoritatea prezentându-se foarte târziu la spital. Din păcate, mulți încearcă să se trateze la domiciliu. Desigur, nu fac rău, dar nu calculează bine momentul în care se duc la spital şi vin cu forme severe foarte mulți dintre ei. „Este foarte greu de spus, dacă infecția s-a agravat atât de tare, dacă virusul este mult mai agresiv sau acest lucru se întâmplă pentru că ajung târziu la noi. Cert este că pacienții ies, din ce în ce mai greu, de pe secția de terapie intensivă”, a mai spus managerul.





Va putea fi suplimentat numărul de paturi, în caz de nevoie? Această situaţie rămâne de analizat, pentru că, au precizat reprezentanţii Spitalului Medigidia, trebuie să îşi calculeze foarte bine resursele fizice, umane, financiare și atunci se va decide în momentul în care va fi nevoie. Oricum, se va încerca să se găsească soluţii, pentru ca bolnavii să nu aibă de suferit.



Înainte de toate, însă, directorul acestei unităţi sanitare consideră că a sosit timpul ca toată lumea să realizeze că avem de-a face cu un sistem învechit şi că medicii lucrează cu ce au. „Astea sunt spitalele și ce s-a întâmplat la Spitalul de Boli Infecțioase s-ar putea să se întâmple în orice spital din România. Este îngrozitor ce s-a întâmplat. Situația este extraordinar de grea și complexă, pentru că, niciodată, nu am întâmpinat o problemă de sănătate publică atât de gravă. Să ai nevoie de atâta oxigen în unitățile sanitare, să se sufoce atât de mulți oameni deodată, să moară în chinuri… Ar fi bine ca măcar acum să deschidem ochii și să dăm dovadă de omenie și compasiune, iubire față de apropiați și să facem ceva ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple”, a afirmat Agliţoiu. Tot pentru bolnavii de Covid, începând de săptămâna aceasta, vor avea în spital și o unitate mobilă de terapie intensivă de 12 locuri. În ceea ce priveşte oxigenul, stau bine la acest capitol, chiar dacă este periculos. „Tocmai de aceea, pentru unitatea mobilă, va mai fi instalat un stocator, pentru că mi-a fost frică să o leg la instalația spitalului. Poate genera incendii și chiar cu explozii, ori nu ne dorim aşa ceva”, a încheiat directorul spitalului.





La momentul actual, pacienții au fost evacuați și transferați către celelalte unități sanitare din județ, care au datoria să-i îngrijească și să îi ajute să se recupereze în lupta cu nemilosul Covid-19.