VEŞTI PROASTE DE LA METEOROLOGI. SE STRICĂ VREMEA!

VEȘTI PROASTE DE LA METEOROLOGI. SE STRICĂ VREMEA!

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În centrul, estul și sudul țării, temperaturuile vor scadea usor comparativ cu ziua precedentă; vor fi innorari temporar accentuate și pe arii relativ extinse vor fi ploi, mai ales sub formă de aversă, trecător însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului, iar cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15...20 l/mp. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare și ploi izolate.PROGNOZA METEO LUNI. În centrul, estul și sudul țării vor mai fi înnorări temporare și local ploi slabe, condiții în care valorile termice diurne vor fi în continuare mai mici decât cele climatologic specifice datei. În restul teritoriului, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei, cerul va fi variabil si doar izolat va ploua in zonele de munte. Pe crestele înalte de munte în special ale Carpaților Meridionali, trecător mai pot fi precipitații mixte. Vântul va sufla cu intensificări izolate, în special în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 grade in nordul Moldovei si cel mult 22 grade in vestul Olteniei si in sudul Banatului.PROGNOZA METEO MARTI. Temperaturile vor crește ușor și se vor apropia de normele climatologice specifice ultimei decade a lunii septembrie în cea mai mare parte a țării, ceea ce inseamna ca maximwele se v or situa in general intre 14 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare pe parcursul zilei, când pe arii restrânse va ploua la munte și izolat în regiunile sudice, estice și centrale.Dimineața izolat în zonele joase de relief va fi ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și în estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 grade in nordul Moldovei și 23 de grade în sudul Olteniei.