VEŞTI BUNE PENTRU CONSTĂNŢENI! Sistemul bike-sharing, operaţional în mai puţin de o lună

VEȘTI BUNE PENTRU CONSTĂNȚENI! Sistemul bike-sharing, operațional în mai puțin de o lună

390 de biciclete vor fi puse la dispoziția constănțenilor și a turiștilor în câteva săptămâni!







Proiectul „Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanța - Balchik cross border region by bike – BSB” urmărește utilizarea bicicletei ca o alternativă la alte mijloace de transport poluante, o alternativă ecologică pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon.







Orice turist sau localnic poate solicita, în mod gratuit, pe baza cărții de identitate, de la agențiile SPIT din Constanța, un card de utilizator. Cu acest card va putea să ridice, de la oricare din cele 24 de stații amplasate în oraș, o bicicletă.







Pentru a putea folosi echipamentul, utilizatorii trebuie să respecte mai multe condiții: trebuie să fie înregistrați în sistem, să se încadreze în intervalul orar 07:00 – 24:00, de luni până duminică, ultima închiriere se poate face cu maximum două ore înainte de închiderea centrului, la ora 22:00, echipamentul va putea fi ridicat și returnat de la orice stație de biciclete în regim self-service; utilizatorul poate închiria simultan doar o bicicletă. Bicicletele pot fi utilizate doar de persoanele de peste 14 ani, două ore, indiferent de numărul de închirieri zilnice. Intervalul minim între utilizări este de 10 minute. Nu pot fi subînchiriate, folosite la curse de biciclete, pentru transportul de pasageri sau în situații de vânt puternic sau furtuni.







Sistemul de bike-sharing va fi întrerupt în lunile de iarnă, cel puțin în perioada 1 decembrie - 1 martie, sau atunci când condițiile meteo nu sunt favorabile.