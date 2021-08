Vârstnicii de la Căminul de bătrâni s-au distrat pe ritmuri elene

Bătrâneii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice au experimentat, marţi, 17 august, o zi grecească autentică: muzică, dansuri tradiționale și mâncare delicioasă din însorita Eladă. În curtea instituţiei şi-au făcut simţită prezenţa membrii trupei „Amos” și ansamblul de dansuri grecești „Astra”, care s-au ocupat de partea artistică, în timp ce un bucătar renumit a pregătit mâncare și dulciuri tradiționale grecești.„Cine nu are un bătrân sa-și cumpere. Noi avem și ne străduim ca fiecare clipă petrecută aici să fie una fericită, să îi vedem mereu cu zâmbetul pe buze și să fim o familie unită și frumoasă”, a declarat, cu această ocazie, Ionuț Rusu, viceprimarul municipiului Constanța.„Mi-am adus aminte de când am fost în Grecia. Eram tânăr și am petrecut o vacanță foarte frumoasă acolo, dar parcă azi mâncarea a fost mai bună”, a povestit un rezident al căminului. Surprizele de acest fel nu se vor opri aici, pentru că activitățile de acest tip sunt extrem de benefice pentru sănătatea seniorilor, urmăresc înlăturarea senzației de singurătate și stimulează participarea acestora la viața socială.