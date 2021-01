Vârstnici şi bolnavi, în aşteptarea vaccinului. „Au spus că vom avea prioritate, dar am fost păcăliţi”

Conform anunţului făcut de Prefectura Constanţa, alte centre sunt la Pavilionul Expoziţional din Constanţa, la Centrul multifuncţional de sănătate Năvodari, la fosta cantină din incinta campusului şcolar din Cernavodă, la Centrul Cultural „Elena Roizen” din Ovidiu, la Centrul pentru Tineret din Valu lui Traian, la complexul „Steaua de Mare” din Eforie, la Centrul Socio-Educativ din Cumpăna, la grădiniţa din Mihail Kogălniceanu, la fostul cinematograf din Negru Vodă, la Căminul Cultural din Cobadin, la Centrul Sportiv „Sparta” din Techirghiol, la Serviciul de Ambulanţă Băneasa şi la grădiniţa din Cogealac. Autorităţile din aceste localităţi s-au mobilizat pentru a pregăti cât mai rapid centrele de vaccinare, însă acum stau cu ele închise.



„DSP a autorizat centrele de vaccinare din Ovidiu, Valu lui Traian şi Cumpăna. La Cernavodă, au fost depuse actele şi este în curs de autorizare. De altfel, majoritatea centrelor sunt pregătite, însă trebuie să aşteptăm fluxurile de Institutul de Sănătate Publică care vor fi alocate centrului nostru”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Tudorel Ene, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică din Constanţa.



„Tot ei ne pun pe drumuri!”





Oamenii sunt însă nerăbdători şi tot dau târcoale centrelor, cu speranţa că vine vaccinul şi se pot imuniza. „De ce nu se deschide centrul de vaccinare de la Stadionul «Sparta», aşa cum am fost informaţi? Multe persoane



ne-am făcut cont pe site-ul Guvernului, dar centrul nu este deschis să ne putem programa. Sunt multe persoane peste 65 de ani, bolnave cronic şi care lucrează în posturi cheie aici, dar nu se face nimic. Corect ar fi fost ca să anunţe Techirghiol ca centru de vaccinare abia după rezolvarea tuturor autorizaţiilor. Informarea greşită ne-a indus în eroare. În prima zi puteam să ne programăm în alte centre apropiate de locaţie, dar ne-am bazat pe centrul din localitate şi acum am rămas pe dinafară. În plus, ieri (n.r. miercuri, 27 ianuarie), medicul de familie a spus că sunt doar 100 de solicitanţi în Techirghiol şi nu ştie dacă se deschide centrul. O mare eroare, mulţi şi-au făcut personal conturi, nu s-au înscris neapărat la medicul de familie. Avem deja vecini care sunt programaţi prin Mangalia şi Hârşova, dar în Techirghiol sunt atâtea persoane cu handicap locomotor, ei cum ajung în alte localităţi”, ne-a scris, revoltată, pe bună dreptate, M.C., o locuitoare a oraşului Techighiol.





Aceeaşi situaţie este însă în toate localităţile unde centrele de vaccinare nu sunt funcţionale. Oamenii sunt necăjiţi că au crezut că se pot imuniza chiar acolo unde locuiesc şi acum sunt nevoiţi să aştepte luni de zile. „Nici nu am crezut că se va ajunge aici. Am crezut ce ni s-a spus: că bătrânii vor fi vaccinaţi printre primii, dar am fost păcăliţi. Pentru noi este dificil să ne ducem în altă localitate. Este iarnă, ger, alunecă pe jos, de-abia ne mişcăm, nu putem să mergem zeci de kilometri, să schimbăm autobuze, să stăm în staţii, pentru că astfel, riscăm să ne îmbolnăvim. Până acum spuneau să nu ieşim din case, dar tot ei ne pun pe drumuri!”, ni s-a plâns un pensionar din localitatea Tuzla.





De aproape o săptămână nu mai este niciun loc pentru vaccinarea împotriva infecţiei cu noul coronavirus, în judeţul Constanţa. Iar, din cele cinci centre funcţionale anunţate iniţial de Direcţia de Sănătate Publică, pe platformă se regăsesc doar trei, Spitalul Municipal Mangalia, Spitalul Municipal Medgidia şi Spitalul Orăşenesc Hârşova. Iniţial, la nivelul judeţului, au fost anunţate 18 centre unde se va putea imuniza populaţia din categoriile care se încadrează în cea de-a doua etapă, adică vârstnicii de peste 65 de ani, bolnavii cronici şi angajaţii din domeniile cheie. Însă numai cinci au fost deschise pentru programări pe platformă, pe data de 15 ianuarie. Este vorba despre cele trei de la Mangalia, Medgidia şi Hârşova, unul la Constanţa, la Spitalul Militar Modular de pe stadionul „Portul”, şi unul la Spitalul Cernavodă. Iar locurile disponibile s-au epuizat în doar trei zile.