Vara se numără drogaţii

Vara se numără drogații

Doctorii Spitalului Județean spun că, anul acesta, au tratat cu 40% mai mulți consumatori de droguri decât în 2009. Dacă în primele luni ale anului în curs au ajuns la Urgență foarte mulți tineri care fumaseră țigări cu substanțe etnobotanice, vara este rândul consumatorilor de droguri de mare risc, mai ales de heroină. Statisticile sunt îngrijorătoare, a subliniat dr. Florian Stoian, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Constanța: în acest an cadrele medicale ale unității sanitare s-au confruntat cu o creștere considera-bilă a pacienților cu intoxicații grave cauzate de substanțele etnobotanice. „Au fost peste 100 de pacienți, cu 40% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Au vârste cuprinse între 16 și 35 de ani, iar mulți spun că au încercat din curiozitate, la petreceri. Am avut chiar și adulți care au prizat sau au fumat țigări din etnobotanice la petrecerile organizate cu prietenii, acasă”, a afirmat medicul. Cei mai mulți ajung la spital la sfârșit de săptămână. Ceea ce nu realizează „curioșii” aflați în căutare de senzații tari este că, prin consumul acestor substanțe, își pun în pericol sănătatea. De altfel, cei care au ajuns la spital erau într-o stare gravă. „Au fost pacienți internați la Terapie Intensivă, care au avut crize cu pierderi de cunoștință și traumatisme craniene secundare și au necesitat mai mult de 72 de ore de internare”, a subliniat dr. Stoian. Primele simptome, care trebuie să le alarmeze pe rude și prieteni, sunt durerile de cap, vărsăturile, amețelile și tulburările de echilibru. Vara este sezonul consumatorilor de heroină De la începutul verii, ajung la spital și turiștii consumatori de stupefiante de mare risc, precum heroina. „Acești pacienți refuză să-și decline identitatea, de teama repercusiunilor. Cei mai mulți sunt din alte județe și ajung la Urgență cu simptomatologie neurologică extrem de expresivă”, a arătat dr. Florian Stoian. Semnele după care pot fi recunoscuți consumatorii de droguri de mare risc sunt: izolarea de familie, slăbire fără motiv, creșterea diametrului pupilelor, tendința de a se îndatora la familie și prieteni, irascibilitatea. În ciuda stocului limitat de substan-țe medicamentoase, reprezentantul spitalului a arătat că există suficiente resurse pentru tratarea acestor tineri. „Nu necesită un tratament costisitor: perfuzii cu glucoză și ser fiziologic, vitamine B1 și B6 etc. Acest tratament nu poate fi urmat însă acasă”, a afirmat medicul. Reamintim că Guvernul a interzis, în urmă cu câteva luni, comercializarea a 27 de substanțe și plante, identificate ca fiind dăunătoare sănătății și puse în vânzare în weed-shop-uri. De asemenea, în iunie, lista a fost completată cu opt noi substanțe etnobotanice și va fi modificată de fiecare dată când noi produse își vor face apariția pe piața românească. „Atunci când am elaborat noile prevederi legale pentru combaterea traficului ilicit de droguri și regimul juridic al plantelor și preparatelor stupefiante, am încercat să gândim preventiv. Am știut că cei care se ocupă cu astfel de ilegalități vor căuta metode de a eluda legea. Din această cauză, legislația este flexibilă și ne permite ca, în cel mai scurt timp de la identificarea și expertizarea unor noi plante, să fie interzise rapid”, declara, la acea dată, ministrul Sănătății, Cseke Attila.