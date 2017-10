Vânătoarea de studenţi. De trei ori mai multe locuri decât candidaţi, în universităţile constănţene

Vânătoarea de studenți. De trei ori mai multe locuri decât candidați, în universitățile constănțene

Anul acesta, județul Constanța are 3.041 de proaspeți absolvenți cu diplomă de bacalaureat, care au la dispoziție, numai în universitățile de stat un număr de 6.750 de locuri. La un simplu calcul, dacă am adăuga și locurile disponibile la instituțiile de învățământ superior particulare, se ajunge la peste 9.000 de locuri.Fiecare universitate a încercat să vină cu oferte tentante pentru tineri, în speranța că vor reuși să-i atragă într-un număr cât mai mare. Din păcate, realitatea este tristă, întrucât din cei 3.000 de liceeni cu diplomă de bacalaureat, o parte dintre aceștia vor opta pentru universități de peste hotare sau alte județe ale țării. În consecință, universitarii vor rămâne cu multe locuri neocupate. Oferta cea mai generoasă o are Universitatea „Ovidius”, care le pune la dispoziție celor interesați 1.315 locuri bugetate și alte 3.375 de locuri la forma de învățământ cu taxă. Deci, în total, numai aici sunt valabile 4.690 de locuri, repartizate pe cele 16 facultăți. La „Ovidius”, înscrierile la concursul de admitere se fac în perioada 10-25 iulie, după următorul orar: de luni până vineri, între orele 9.00-17.00 și între orele 9.00-12.00 sâmbăta și duminica. În tot acest interval, candidații au obligația de a se informa zilnic, în ceea ce privește desfășurarea admiterii, din anunțurile și listele afișate la avizierele și pe site-ul facultății până la afișarea listelor definitive.Din nefericire, în prima zi s-au înscris numai 41 de candidați: unul la Facultatea de Arte, patru persoane s-au înscris la Facultatea de Istorie și Științe Politice, opt la Educație Fizică și Sport, trei la Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie, 11 la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 14 la Facultatea de Științe Economice. Acestora li se mai adaugă doi candidați la ID-IFR și unul la master.Admiterea se face diferențiatla fiecare facultate în parteLa Facultatea de Istorie, admiterea se face în baza unui eseu motivațional și a mediei obținute la examenul de bacalaureat. La Teologie, se dă un test psihologic, iar proba orală constă într-un interviu pentru evaluarea aptitudinilor de comunicare a intereselor vocaționale. La Drept și Științe Administrative se cere o scrisoare de intenție, admiterea făcându-se în ordinea mediilor de la bacalaureat. La Științe Aplicate și Inginerie, 85% se ia în calcul media generală de la examenul de bacalaureat, 15% maximul dintre nota la disciplina matematică și nota la Informatică, plus calificativul admis la scrisoarea de intenție.La Medicină, specializarea Asistență medicală generală, va exista o probă scrisă cu întrebări la disciplina Biologie, numărul întrebărilor fiind de 60. La Medicină, în schimb, va exista o probă scrisă cu întrebări din disciplinele Biologie (într-o pondere de 75%) și Chimie Organică sau Fizică, la alegerea candidatului (într-o pondere de 25%), numărul întrebărilor fiind de 100. La Pedagogia învățământului primar și preșcolar se cere un eseu motivațional, la care se adaugă probe de aptitudini (comunicare în limba română, desen, muzică și educație fizică) și media de la bacalaureat. În privința taxelor de școlarizare, acestea se mențin la nivelul celor de anul trecut, cele mai ridicate fiind cele pentru studenții de la Medicină - 7.000 lei pentru români și 5.000 euro pentru străini.Pentru anul universitar 2017-2018, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” scoate la concurs 860 locuri, din care 66 locuri pentru Ministerul Apărării Naționale, patru locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne, 640 locuri pentru Secția civilă și 150 locuri cu taxă pentru studiile de masterat. În plus, instituția de învățământ acordă 30 de burse de studii pentru învățământul cu frecvență.La Universitatea Maritimă Constanța (UMC), au fost scoase la concurs 1.200 de locuri la studii de licență și masterat. Aici, bătălia se va da pentru cele 120 de locuri fără taxă, pentru care se va susține concurs de admitere în data de 18 iulie.Și universitățile particulare vin cu oferte diversificate pentru absolvenții de liceu. Spre exemplu, la Universitatea „Andrei Șaguna”, tinerii au la dispoziție 100 de locuri la Facultatea de Psihosociologie, 450 la Științe Economice, 125 la Facultatea de Științele Comunicării și Științe Politice și 200 de locuri la Facultatea de Drept și Științe Administrative. Alte locuri mai sunt oferite de Universitățile „Dimitrie Cantemir”, „Spiru Haret” și Universitatea „Tomis”.