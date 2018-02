VAL DE GER NĂPRASNIC PESTE ROMÂNIA!

Ştire online publicată Miercuri, 21 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Finalul de săptămână vine cu ger puternic și chiar ninsori puternice în mai multe zone ale țării. Frigul continuă și în primele zile ale săptămânii următoare.Temperaturile se prăbușesc la final de săptămână în mai multe zone ale țării, iar frigul continuă și în primele zile ale săptămânii următoare.În Muntenia, începând de duminică, mediile diurne vor fi de -4...-2 grade, iar nopțile vor deveni geroase pe arii restrânse, cu temperaturi ce vor coborî spre -10...-8 grade.Începutul lunii martie va marca o ușoară revenire sub aspect termic, spre valori în medie de 4...6 grade, ziua și -6...-4 grade, noaptea.Sub aspect pluviometric se prognozează un procent ridicat de apariție a precipitațiilor aproape în fiecare zi a celor două săptămâni, însă acestea nu vor fi însemnate cantitativ.În Moldova, gerul va fi și mai pronunțat. Până pe 24 februarie, media temperaturilor diurne va avea ușoare variații de la o zi la alta, urmând a se menține apropiată de 0 grade, în timp ce minimele nocturne vor avea medii cuprinse între -9 și -3 grade. Apoi vremea se va răci până pe 27 februarie, când în medie vor fi temperaturi maxime de -5...-7 grade, iar media temperaturii minime va coborî sub -12 grade.Ulterior, vremea se va încălzi treptat iar regimul termic va reveni în vecinătatea normelor acestei perioade din an. Astfel, se va ajunge în 4 martie la valori termice maxime diurne, în medie, de 1...2 grade și o medie a minimelor nocturne în jur de -6 grade.Gerul se instalează și în Transilvania. Până pe 24 februarie, media temperaturilor diurne va avea ușoare variații de la o zi la alta, urmând a se încadra între 2 și 4 grade, în timp ce minimele nocturne vor avea medii cuprinse între -7 și -4 grade. Apoi vremea se va răci până pe 27 februarie, când în medie vor fi temperaturi maxime de -4...-5 grade, iar media temperaturii minime va coborî sub -12 grade.Ulterior, vremea se va încălzi treptat iar regimul termic va reveni în vecinătatea normelor acestei perioade din an. Astfel, se va ajunge în 4 martie la valori termice maxime diurne, în medie, de 2...3 grade și o medie a minimelor nocturne în jur de -6 grade.În, până pe 24 februarie, valorile de temperatură vor avea mici variații de la o zi la alta, astfel încât media temperaturilor maxime va fi de 3...4 grade, iar cea a temperaturilor minime va oscila ușor în jurul a 0 grade. În intervalul 25-27 februarie, procesul de răcire va fi important și, ca urmare, media maximelor diurne va ajunge la -2 grade, iar minimele nocturne vor coborî, în medie, spre –7 grade.Începând din 28 februarie, pe fondul încălzirii vremii, regimul termic se va apropia treptat de cel normal din această perioadă a anului și în data de 4 martie se va înregistra o medie de 5...6 grade a temperaturii maxime și în jurul a -1 grad a celei minime.