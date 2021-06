VAL DE CĂLDURĂ peste România. COD GALBEN de CANICULĂ, la Constanţa

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, miercuri dimineaţă, 23 iunie, o avertizare de caniculă pentru toată ţara. Joi şi vineri, 24 şi 25 iunie, un val de căldură va ajunge deasupra ţării noastre şi va aduce temperaturi caniculare şi disconfort termic ridicat.Indicele de temperatură – umezeală va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. În Muntenia, Dobrogea, Moldova şi estul Transilvaniei, maximele termice se vor situa, în general, între 33 şi 37 de grade, iar, local, minimele nu vor coborî sub 20 de grade.În zonele montane şi pe arii mai restrânse în restul ţării, mai ales după-amiaza şi seara, vor mai fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii şi căderi de grindină.De asemenea, va fi cod portocaliu de caniculă în Oltenia şi cea mai mare parte a Transilvaniei. Joi și vineri (24 și 25 iunie) în sud-vestul și centrul țării, valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent între 37 și 39 de grade în Oltenia și între 35...37 de grade în cea mai mare parte a Transilvaniei. Valorile nocturne nu vor coborî, în general, sub 20...22 de grade.Iar, în judeţele Caraş Severin, Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj şi Maramureş, va fi cod roşu de temperaturi extreme şi disconfort termic accentuat. Valorile termice vor fi comparabile cu recordurile absolute ale perioadei. Acestea vor fi cuprinse între 39 și 41 de grade, iar în nord-vest între 35 și 38 de grade. În cursul nopții valorile termice nu vor coborî, în general, sub 20...24 de grade.