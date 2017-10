Vai de picioarele noastre! Trotuarele Constanţei, cu bolovani, noroaie şi... terase elegante

8

Primar tunat sau trotuare nonconformiste ?

Ma rog,el si-a spus primar nonconformist,eu l-am numit primarul tunat.Pe strada Th. Burada,in apropierea autogarii Constanta,doi militieni si-au facut obiceiul sa amendeze pietonii care au tupeul sa le jigneasca mandrie de carosabil.Militienii isi parcheaza masina, fix pe trotuarul acupat pana la refuz de alte masini.Acolo stau ei la panda,ascunsi printre masini. Cu mandrie patriotica si revolutionara,cei doi militienii amendeaza pietonii care le strica asfaltul.Spuneti-le militienilor dar mai ales "tutulol" primarilor,ca nicaieri in lumea asta nu exista trotuare tunate,asa cum cred ei.Mai precis,trotuarele au si ele o FUNDATIE ca toate drumurile si cladirile din lumea asta.Fundatia unui drum se calculeaza in functie de trafic si greutatea automobilelor din trafic.Fundatia unui trotuar pietonal este mai mica pentru ca greutatea unui om nu se compara cu greutatea unui automobil.Daca cele doua fundatii ar fi egale pretul de cost ar fi prea mare.Nimeni nu isi permite sa execute trotuare tunate.Nimeni nu isi permite in afara de PRIMARII TUNATI.Din cauza asta nu avem trotuare si nu vom avea niciodata daca nu facem deosebirea intre un trotuar si un carosabil.Starea actuala a trotuarelor din Constanta se datoreaza si dezvoltarii haotice a orasului.Se construieste la intamplare,se sapa la intamplare.Au fost numiti in functii de conducere numai oameni devotati partidului.La naiba cu inginerii.Asa este doctrina la fesenei si in cazul nostru la pesedei.