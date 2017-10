Văduva Neagră a făcut două victime

Doi bărbați se află internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța, după ce au fost înțepați de un păianjen din specia „Văduva Neagră”. Florin Georgescu, de 37 de ani, din Năvodari s-a prezentat la camera de gardă a spitalului în cursul serii de joi, după ce a început să se simtă foarte rău din cauza înțepăturii. „Am vrut să mă încalț cu niște papuci mai vechi pe care nu i-am folosit de când a venit vara. În acest moment, am simțit o înțepătură la piciorul stâng. Am văzut un păianjen negru. La vreo 10-15 minute, mi-a amorțit tot corpul de la picioare până la brâu. Ulterior mi-a amorțit și restul corpului și am început să mă simt din ce în ce mai rău”, a declarat Georgescu, în timp ce acuza dureri insuportabile. Întrebat ce conține perfuzia care speră să-i salveze viața, bărbatul a precizat că este apă cu clor, singurul antidot care există în România. „Nu avem vaccin pentru așa ceva, acesta se găsește doar în America. Dacă scap cu viață, când mă duc acasă, dau cu otravă peste tot pentru că s-ar putea să fi depus și ouă” a mai spus pacientul. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, medicul Florian Stoian, a declarat că pacientul a venit la camera de gardă prezentând dureri musculare, transpirație și agitație psihomotorie. „Pacientul nu suferă de alte boli și a fost internat în secția medicală sub tratament de specialitate, fiind în prezent în afara pericolului”, a adăugat Stoian. Medicul a mai spus că bărbatul a adus cu el și păianjenul care l-a înțepat, iar medicii au presupus că este vorba despre un exemplar din specia Văduva Neagră. Specialiștii de la Facultatea de Biologie din Timișoara, aflați în practică la Institutul de Biologie Marină din Agigea, care au văzut păianjenul adus la spital, au confirmat că este vorba despre un exemplar din specia Văduva Neagră. Cel de-al doilea pacient, ținut sub tăcere Cel de-al doilea pacient se numește Vasile Ștefanca, are 54 de ani și este din Agigea. Deși se află internat în același spital încă de marți, medici nu au scos niciun cuvânt despre el, în cadrul conferinței de presă care a avut loc, ieri, probabil pentru a nu crea o stare de panică pe litoral. Bărbatul a declarat pentru „Cuget Liber” că a fost înțepat la mâna stângă, în timp ce se afla la câmp cu animalele. „La un minut după ce am fost mușcat, m-a cuprins o durere groaznică la inimă, apoi o căldură mi-a cuprins tot corpul. Am început să tremur și să transpir și am venit de urgență la spital”, a declarat el. Vasile Ștefanca a mai precizat că, deși se află de trei zile cu perfuzii, încă mai are picioarele amorțite. Din câte am reușit să aflăm, în România nu există antivenin pentru așa ceva, iar specialiștii spun că Văduva Neagră are de 15 ori mai mult venin decât o viperă. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, medicul Florian Stoian, a declarat că, în astfel de cazuri, simptomatologia diferă de la caz la caz. Totuși, primele simptome după ce ai fost mușcat de acest păianjen constau în dureri abdominale, transpirație și palpitații la inimă. El spune că în caz că pacientul suferă de diverse boli, starea se poate agrava mult mai mult, putând duce chiar la deces. Văduva Neagră-păianjenul veninos În ciuda faptului că este o insectă mică, o înțepătură de-a ei poate fi mortală, depinde de cât venin injectează. Este originară din Australia trăind chiar și în casele oamenilor. Are culoare negru-lucios, are un semn roșu în formă de clepsidră pe burtă. Păianjenul nu este agresiv, dar mușcă instinctiv dacă este atins sau amenințat. Mușcătura provoacă dureri intense, umflături locale minore, iar în cazuri extreme – crampe abdominale severe, amețeli, febră, tremurături, probleme respiratorii, convulsii urmate de deces.Doi bărbați se află internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța, după ce au fost înțepați de un păianjen din specia „Văduva Neagră”. Florin Georgescu, de 37 de ani, din Năvodari s-a prezentat la camera de gardă a spitalului în cursul serii de joi, după ce a început să se simtă foarte rău din cauza înțepăturii. „Am vrut să mă încalț cu niște papuci mai vechi pe care nu i-am folosit de când a venit vara. În acest moment, am simțit o înțepătură la piciorul stâng. Am văzut un păianjen negru. La vreo 10-15 minute, mi-a amorțit tot corpul de la picioare până la brâu. Ulterior mi-a amorțit și restul corpului și am început să mă simt din ce în ce mai rău”, a declarat Georgescu, în timp ce acuza dureri insuportabile. Întrebat ce conține perfuzia care speră să-i salveze viața, bărbatul a precizat că este apă cu clor, singurul antidot care există în România. „Nu avem vaccin pentru așa ceva, acesta se găsește doar în America. Dacă scap cu viață, când mă duc acasă, dau cu otravă peste tot pentru că s-ar putea să fi depus și ouă” a mai spus pacientul. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, medicul Florian Stoian, a declarat că pacientul a venit la camera de gardă prezentând dureri musculare, transpirație și agitație psihomotorie. „Pacientul nu suferă de alte boli și a fost internat în secția medicală sub tratament de specialitate, fiind în prezent în afara pericolului”, a adăugat Stoian. Medicul a mai spus că bărbatul a adus cu el și păianjenul care l-a înțepat, iar medicii au presupus că este vorba despre un exemplar din specia Văduva Neagră. Specialiștii de la Facultatea de Biologie din Timișoara, aflați în practică la Institutul de Biologie Marină din Agigea, care au văzut păianjenul adus la spital, au confirmat că este vorba despre un exemplar din specia Văduva Neagră. Cel de-al doilea pacient, ținut sub tăcere Cel de-al doilea pacient se numește Vasile Ștefanca, are 54 de ani și este din Agigea. Deși se află internat în același spital încă de marți, medici nu au scos niciun cuvânt despre el, în cadrul conferinței de presă care a avut loc, ieri, probabil pentru a nu crea o stare de panică pe litoral. Bărbatul a declarat pentru „Cuget Liber” că a fost înțepat la mâna stângă, în timp ce se afla la câmp cu animalele. „La un minut după ce am fost mușcat, m-a cuprins o durere groaznică la inimă, apoi o căldură mi-a cuprins tot corpul. Am început să tremur și să transpir și am venit de urgență la spital”, a declarat el. Vasile Ștefanca a mai precizat că, deși se află de trei zile cu perfuzii, încă mai are picioarele amorțite. Din câte am reușit să aflăm, în România nu există antivenin pentru așa ceva, iar specialiștii spun că Văduva Neagră are de 15 ori mai mult venin decât o viperă. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, medicul Florian Stoian, a declarat că, în astfel de cazuri, simptomatologia diferă de la caz la caz. Totuși, primele simptome după ce ai fost mușcat de acest păianjen constau în dureri abdominale, transpirație și palpitații la inimă. El spune că în caz că pacientul suferă de diverse boli, starea se poate agrava mult mai mult, putând duce chiar la deces. Văduva Neagră-păianjenul veninos În ciuda faptului că este o insectă mică, o înțepătură de-a ei poate fi mortală, depinde de cât venin injectează. Este originară din Australia trăind chiar și în casele oamenilor. Are culoare negru-lucios, are un semn roșu în formă de clepsidră pe burtă. Păianjenul nu este agresiv, dar mușcă instinctiv dacă este atins sau amenințat. Mușcătura provoacă dureri intense, umflături locale minore, iar în cazuri extreme – crampe abdominale severe, amețeli, febră, tremurături, probleme respiratorii, convulsii urmate de deces.