Vaccinul pneumococic pentru copii va fi achiziţionat din nou

Vaccinul pneumococic pentru copii va fi achiziționat din nou

Ministrul Sănătății, Florian Bodog a declarat că în ultimele trei luni au fost adoptate și încă și se află în implementare încheierea contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat între CNAS și deținătorii de autorizații de punere pe piață pentru medicamentele destinate afecțiunilor oncologice, hematologice și pacienților cu hepatită cronică cu virus C aflați în stadii de fibroză F2, F3 și ciroză decompensată.De asemenea, se dorește reducerea birocrației prin desființarea comisiilor administrative care aprobă tratamentele medicale la nivelul Caselor Județene de Asigurări de Sănătate, respectiv suplimentarea fondurilor pentru programele naționale de sănătate.Ministrul mai spune că, în premieră, Ministerul Sănătății finanțează achiziționarea vaccinului pneumococic pentru copii (pentru cazurile de pneumonie, meningită sau sepsis). De asemenea, s-au achiziționat 630.000 doze de vaccin hexavalent (pentru nou-născuți, împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei B și poliomielitei), precum și 153.800 doze de vaccin tetravalent (pentru copiii de șase ani împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive și poliomielitei).În plus, el precizează că s-au achiziționat și 5.000 doze vaccin hepatitic B, în plus, statul norvegian oferind 10.000 de doze, procedurile de transfer fiind in curs de realizare.