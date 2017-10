Vaccinul necesar gravidelor cu Rh negativ lipseşte cu desăvârşire

Vaccinul necesar gravidelor cu Rh negativ lipsește cu desăvârșire

În farmacia Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța nu se mai găsește nicio doză de vaccin RhoGam, care ar trebui administrat fe-meilor cu Rh negativ după naștere. „În urmă cu câteva zile am făcut comandă pentru câteva doze. Ieri (n.r. marți, 9 iunie) mai aveam patru doze, dar astăzi (n.r. ieri) nu mai avem niciuna”, ne-a declarat dr. Ion Niculescu, managerul SCJU Constanța. El a adăugat că, anual, sunt ne-cesare aproximativ 1.200 de doze de vaccin RhoGam, dar în prezent nu le pot achiziționa pentru că lipsesc fondurile. „Aproximativ 20% din populația feminină are Rh negativ, deci ne-ar trebui, lunar, 100 de doze pentru mamele cu Rh negativ. Așteptăm să primim fondurile prin programul național de imunizare și de îndată ce ne vor fi repartizate vom face co-manda vaccinul”, a specificat dr. Ion Niculescu. Potrivit medicului, mamele cu Rh negativ riscă să transmită fătului anticorpii care distrug hematiile purtătoare de Rh pozitiv, drept pentru care sunt necesare substanțele far-maceutice care să împiedice fenomenul. În lipsa vaccinării, există riscul ca fătul să aibă malformații.