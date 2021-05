Vaccinarea la medicii de familie, pornită cu stângul. „Sunt greu de convins oamenii de la ţară!”

„Procedura este simplă, pacienţii trebuie doar să sune şi să se înscrie pe listă, pentru a fi programaţi. Şi pot merge către medicul de familie care oferă vaccinul din localitatea lor, chiar dacă nu se află pe lista acestuia de pacienţi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Tudorel Ene, purtătorul de cuvânt al DSP Constanţa.



Echipamente şi seringi, de la DSP





Şi, deşi vaccinul este la liber deja, în mod surprinzător, cei mai mulţi medici înscrişi sunt în municipiul Constanţa şi cei mai puţini în mediul rural. De altfel, zone întregi sunt neacoperite. Cei care au optat deja pentru a administra vaccinul anti-COVID spun că nu sunt probleme şi că au primit echipamente şi instrumentarul necesar. „Avem solicitări, deşi sunt destul de multe puncte de vaccinare în Constanţa. Majoritatea sunt pacienţii noştri, dar sunt şi din familiile acestora, care nu sunt înscrişi la noi, dar doresc vaccinarea. O mare parte a pacienţilor noştri s-a vaccinat deja. Procedura este simplă, trebuie însă să sune şi să se programeze. La faţa locului, trebuie completat doar acel consimţământ. De fiecare dată când ni se aduce vaccinul primim şi echipamente, seringi, ceea ce este necesar”, ne-a explicat asistenta medicului de familie Nadina Filip, din Constanţa.



„Nu a găsit atropină”





La ţară, însă, situaţia este mult mai complicată. Nu doar că nu sunt medici şi nu are nici să-i vaccineze pe oameni, dar se pare că nici localnicii nu sunt dispuşi să primească serul ce i-ar putea feri de o formă gravă a COVID-19. Primarul din Siliştea, Mihai Soare, ne-a mărturisit că reuşeşte cu greu să-şi convingă oamenii din comună să se vaccineze. Potrivit acestuia, din cele aproximativ 1.000 de persoane cu vârste peste 18 ani, mai puţin de 20 au primit vreunul dintre serurile împotriva SARS-CoV-2.



„Noi avem un singur medic, care vine şi la Siliştea şi la Seimeni. Din ce mi-a spus, nu s-a înscris pentru a face vaccinul în comună pentru că nu a găsit atropină, care se foloseşte în caz de reacţii adverse grave. Dar nici nu este interes în rândul oamenilor. Am dus câţiva cu maşina la Spitalul Militar, am mai fost la Medgidia, iar pe lista pentru caravana mobilă abia dacă s-au înscris vreo 10. Sunt greu de convins oamenii de la ţară. Am mai stat de vorbă cu ei, preotul a avut şi el COVID, le mai spune, dar nu prea înţeleg. Acum au auzit că s-au vaccinat nişte doamne, care vor să muncească pe litoral, şi o femeie care lucrează în Anglia şi nu vrea să stea în carantină. În rest, nu prea”, ne-a declarat primarul comunei Siliştea.



Dezinteres în multe localităţi





La Tortoman, unde au existat numeroase cazuri de COVID şi localitatea s-a aflat inclusiv în scenariul roşu, medicul de familie nu s-a înscris pentru a putea administra vaccinul. Am încercat să aflăm de ce nu s-a implicat, însă de la primărie ni s-a spus că nu are telefon fix şi că nu ni se poate furniza telefonul mobil pentru a sta de vorbă cu aceasta.





De uşi închise şi telefoane fără răspuns ne-am lovit şi la Primăria Cogealac şi Primăria Băneasa, unde, de asemenea, medicii de familie nu se regăsesc pe lista DSP pentru cabinete de vaccinare împotriva COVID-19.





Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Constanţa a trimis adrese către toţi medicii de familie încă de la finele lunii aprilie, pentru a-i informa asupra posibilităţii de a se înscrie pentru a putea oferi pacienţilor lor vaccinul împotriva COVID-19. Prea puţini au răspuns însă pozitiv şi s-au arătat dispuşi să preia această responsabilitate. Aşa se face că, pe raza judeţului Constanţa, campania de vaccinare a început cu doar 30 de medici de familie. Lista acestora este disponibilă pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică, www.dspct.ro. Este vorba despre medici din Constanţa, Cernavodă, Costineşti, Ciocârlia de Sus, Medgidia, Rasova, Mihail Kogălniceanu, Pecineaga, Poarta Albă, Tuzla, Negru Vodă. Aceştia administrează vaccinul produs de compania americană „Johnson & Johnson”, cu o singură doză, şi poate fi făcut tuturor persoanelor cu vârsta de peste 18 ani.