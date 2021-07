Vaccinarea bate pasul pe loc la sate. „Oamenii nu înţeleg, sunt greu de convins!”

Direcţia de Sănătate Publică organizează, săptămână de săptămână, echipe mobile care iau la rând comunele judeţului, pentru a administra vaccinurile împotriva noului coronavirus. „Săptămâna trecută, am fost la Bărăganu, Castelu, Siliştea, 23 August, Tariverde şi Agigea. Iar, săptămâna aceasta, sunt programate Oltina, Nicolae Bălcescu, Seimeni, Vulturu, Ostrov, Ciobanu. Apoi, la rapel, se va reveni în localităţile respective”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Tudorel Ene, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Constanţa.





Din păcate, oamenii de la sate nu doar că nu se înghesuie să se vaccineze, dar fac şi anti-campanie. „Eu le-am spus tuturor cunoscuţilor să nu se vaccineze, pentru că am citit că pot să facă infarct sau atac cerebral. Aşa mi-a spus şi o nepoată, care lucrează în Spania, că acolo le face vaccinul doar după ce le fac analize şi numai celor care sunt sănătoşi. La noi ne bagă la rând pe toţi. Şi apoi te miri de ce mor oamenii!”, ne-a povestit o femeie din Castelu.



„Am făcut tot ce era posibil!”





La Oltina, echipa mobilă de vaccinare a ajuns luni, 26 iulie, însă mai mult a stat degeaba. Am sunat şi noi, la orele prânzului, pentru a afla dacă localnicii au venit să se imunizeze. Medicul de familie era în concediu, dar am discutat cu asistentul medical Constanţa Lianov. „Nu vor oamenii de aici să se vaccineze. Sunt bătrâni, nu înţeleg, nu vor, nu ştiu din ce cauză. Am avut şi noi, la cabinet, serul Johnson & Johnson. Au mai fost care au venit să le facem. Au fost în jur de 40 de persoane, în total, din aproximativ 3.000 câte sunt în comună”, ne-a declarat cadrul medical.





Nici la Siliştea, vaccinurile anti-COVID nu s-au bucurat de prea multă „popularitate”. „Din păcate, nu prea au fost mulţi doritori. La prima etapă am avut în jur de 50 de oameni, iar săptămâna trecută au fost în jur de 20.





Eu am stat de vorbă cu oamenii, i-am susţinut, dar le-am spus că, dacă Doamne fereşte, vor apărea cazuri la noi, nu o să avem niciun motiv să ne plângem, pentru că au adus vaccinul la nasul lor. Au venit echipele, am pus la dispoziţie transport pentru oameni, dus-întors, au fost chiar şi acasă la cei care nu se pot deplasa. Am făcut tot ce era posibil, dar locuitorii din sate sunt greu de convins”, ne-a mărturisit primarul comunei Siliştea, Mihai Soare.



Apel la oameni, la Nicolae Bălcescu





Marţi, echipa mobilă va ajunge şi în localitatea Nicolae Bălcescu, la fostul sediu al dispensarului, iar autorităţile locale îi încurajează pe locuitorii comunei să vină să se imunizeze. „Le-am spus oamenilor în repetate rânduri că vaccinarea este singura șansă pentru ca viața noastră să revină la normal. Eu m-am vaccinat, familia mea s-a vaccinat și trebuie să înțelegem că sfatul medicului este mai presus de tot ce se scrie pe Facebook sau se spune la TV. Bineînțeles, este alegerea și responsabilitatea fiecăruia, dar eu, în calitate de primar, am datoria de a-i încuraja și ajuta pe cei care doresc să se vaccineze anti-COVID. De aceea, marți (n.r. – 27 iulie) vom avea o caravană a vaccinării la noi în comună, la care sper să vină cât mai multă lume. Oamenii nu trebuie să se mai deplaseze la centrele de vaccinare din alte localități, ci se pot imuniza la noi în comună, în Nicolae Bălcescu”, a declarat, pentru „Cuget Liber, primarul Dumitru Timofte.





Aproape 5 milioane de români s-au vaccinat, până în prezent, împotriva COVID-19. În judeţul Constanţa, sunt în jur de 200.000 de persoane imunizate cu schema completă, reprezentând aproximativ o treime din populaţie. Totuşi, de câteva săptămâni bune, vaccinarea bate pasul pe loc, mai ales în mediul rural, unde oamenii se lasă mai greu convinşi că serul le va face mai mult bine decât rău.