Vaccinare cu frâna de mână trasă. Centre nefuncţionale şi programare cu erori, la Constanţa

„În judeţ, funcţionează doar cinci centre de vaccinare, din cele 18. Marea majoritate dintre acestea sunt pregătite. Aşteptăm doar să spunem start şi să demarăm cu motoarele pornite la maxim. Între timp, am mai obţinut nişte fluxuri de la Bucureşti, în sensul că mai avem câte două suplimentare la Mangalia, Medgidia, Cernavodă. Încercăm, cumva să acoperim tot judeţul”, a declarat directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Constanţa, Cristina Schipor.





Între timp, vârstnicii constănţeni, care au reuşit deja să se programeze pentru vaccinare trebuie să se prezinte, în ziua şi la ora respectivă, la Spitalul Militar Modular de pe stadionul Portul şi nu la Spitalul Militar de pe bulevardul Mamaia. Aceştia vor primi şi un mesaj pe telefon, pentru a fi redirecţionaţi la adresa corectă. „A fost o eroare. De fapt, centrul de vaccinare este la Spitalul Militar Modular de pe stadionul Portul. Am găsit soluţia cu STS şi tuturor li s-a trimis mesaj să vină aici şi, în felul acesta, sperăm să nu existe persoane care să ajungă acolo, la adresa greşită, având în vedere că aşa a fost descris centrul, deoarece Spitalul Militar are adresa pe bulevardul Mamaia. Zilnic, STS-ul transmite mesaj tuturor celor care sunt programaţi să vină la adresa corectă şi, în felul acesta, sperăm că am rezolvat această problemă. Am făcut toate diligenţele necesare ca persoanele care se programează în continuare să intre pe adresa corectă”, a mai transmis directorul DSP Constanţa.