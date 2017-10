Vacanţele exotice, la mare căutare în rândul constănţenilor

Vacanțele exotice, la mare căutare în rândul constănțenilor

Chiar dacă locuiesc la malul mării, constănțenii au început să prindă gustul vacanțelor exotice, în străinătate. Din ce în ce mai mulți caută să plece pe alte litoraluri, pentru experiențe noi și peisaje de vis.Se pare că anul acesta românii au profitat din plin de perioada promoțiilor și reducerilor de tip early booking, dar și de promoțiile companiilor aeriene pentru a-și rezerva sejururi în destinații exotice. Potrivit reprezentanților agențiilor de turism, se înregistrează o creștere spectaculoasă de 70 la sută a numărului de rezervări față de aceeași perioadă a anului trecut, pentru desti-națiile exotice.„Noi suntem tot timpul la mare, dar nu este ca și cum am fi tot timpul în vacanță. De doi ani am început să mergem și în alte părți, la plajă. După Turcia și Grecia, anul acesta am ales Thailanda. Și sperăm ca la anul să putem să plecăm în Maldive. Prețurile sunt considerabil mai mari, dar, dacă faci rezervare din timp se fac reduceri consistente”, ne-a po-vestit Alina Chivu, din Constanța.În primele două luni ale anului trecut, o singură agenție de turism a primit de două ori mai multe cereri de vacanțe în destinații exotice decât anul trecut. Sigur că, creșterea se datorează în principal prețurilor reduse din prima perioadă a anului, reducerilor la biletele de avion practicate de majoritatea companiilor aeriene de linie, dar și rezervărilor făcute în avans de agenție. Au contribuit considerabil și rezervările făcute pentru sejururi în perioada Valentine’s Day, a vacanței copiilor, Dragobete, dar și 1 - 8 Martie.„Această creștere a solicitărilor vine pe fondul unei preferințe crescute a românilor pentru va-canțele în destinații exotice care se ma-nifestă în ultimul an, combinată cu pe-rioada de reduceri și early booking, ce au condus la un număr semnificativ mai ma-re de români care au optat pentru vacan-țele din portofoliul nostru.Sperăm să păstrăm trendul crescător”, a declarat Sorin Stoica, reprezentantul agen-ției de turism Eturia.Cele mai căutate destinații sunt Thailanda, Maldive, MauritiusCele mai căutate destinații în această perioadă sunt cele de plajă: Maldive, Thailanda, Republica Dominicană, Mexic, Cuba sau Mauritius. De asemenea, românii se îndreaptă și către țările din America Latină, în special Argentina, Chile, Columbia, Peru sau Brazilia, datorită vremii calde din această perioadă în emisfera sudică, dar și tezaurului cultural și frumuseților naturale din aceste țări.În schimb, există și cereri pentru destinații mai puțin vizitate până acum, cum ar fi Noua Zeelandă, Madagascar, Coreea de Sud, Nicaragua, Honduras sau Cambodgia, dar și solicitări pentru țările de pe continentul african: Zanzibar, Tanzania, Africa de Sud, Zambia sau Kenya, unde românii pot experimenta un safari într-unul din parcurile naționale africane și pot admira animalele sălbatice în habitatul lor natural.O astfel de vacanță poate costa de la 2.000 euro până la 3.500 – 4.500 euro de persoană. De obicei acestea durează mai mult de o săptămână, ajungând și până la 20 de zile.