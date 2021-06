Vacanţe ratate din cauza ploilor! La ce metode recurg turiștii care aveau rezervări pe litoral

Şi în celelalte staţiuni, turiştii dau înapoi în minivacanţa de Rusalii, însă hotelierii speră ca să se răzgândească în ultimul moment şi să vină totuşi la mare pentru celelalte atracţii. „Marea are farmecul ei şi pe ploaie şi pe nori. În plus, nu plouă toată ziua. Sunt ore bune în care se face plajă şi în care soarele arde ca în toiul verii. Şi turiştii se pot delecta cu o plimbare pe faleză, cu preparatele de peşte proaspăt, de seri cu muzică live pe terasa hotelului”, ne-a precizat Ioana Sava, reprezentantul unui hotel din Eforie Nord.



Aplicaţiile meteo, „duşmanii” operatorilor din turism





De altfel, recomandările operatorilor din turism sunt ca oamenii să profite de orice călătorie din plin şi să-şi organizeze mai puţin vacanţele după aplicaţiile meteo. „Cu siguranţă, decizia de cumpărare a românilor este influenţată foarte multă de ceea ce văd pe aplicaţiile meteo şi faptul că văd că este anunţată ploaie sau şanse de ploaie de 90% sau 30% îi determină să se gândească de trei ori sau să se răzgândească în condiţiile în care şi-ar fi dorit să călătorească. Iar, la mare, am văzut în ultima vreme, este adevărat, avem parte de jumătate de zi sau câteva minute de ploaie, dar, în rest vremea este plăcută. Însă, nu trebuie să uităm de faptul că marea este un mediu septic, un mediu în care se întăreşte imunitatea, aerosolii se fac chiar dacă este nor şi o plimbare pe malul mării face mai mult decât dacă stai acasă. Iar temperaturile sunt de vară, totuşi, avem peste 20 – 23 de grade în aer, iar aceasta este cea mai bună perioadă de vizitat litoralul şi cu siguranţă că vom vedea, dacă mai ţin câteva zile ploile, o aglomeraţie mai mare în lunile iulie şi august”, ne-a declarat Cristian Bărhălescu, managerul uneia dintre cele mai mari agenţii de turism din ţară.





Pe de altă parte, sezonul estival este de-abia la început, iar, în anii anteriori, primii turişti îşi făceau apariţia abia spre sfârşitul lunii iunie, după ce se încheiau cursurile şcolare şi după examene. Anul acesta, imediat după ridicarea restricţiilor, numeroşi români au simţit nevoia să vină la mare să se relaxeze în aer liber, să simtă aerul sărat sau să se distreze, fără să mai ţină cont de vremea de afară. Aşa se face că unele zone ale staţiunii Mamaia, Vama Veche au fost chiar pline week-end-urile trecute, iar, în Eforie, Neptun, Olimp, Costineşti s-au cazat alte câteva mii de turişti. Agenţii economici au primit o gură importantă de oxigen, după perioada dificilă în ultimul an.





Dornici să iasă din case după mai bine de un an de restricţii şi de izolare la domiciliu, românii au dor de ducă şi poftă de vacanţe mai mare ca niciodată. Doar că vremea nu ţine cu ei şi ploile i-au descumpănit pe mulţi, schimbându-le planurile. Hotelurile, care se aşteptau să fie luate cu asalt în minivacanţa de Rusalii, au fost nevoite să reprogrameze multe dintre rezervări, pentru perioada următoare. „În weekendul prelungit de Rusalii, estimăm un grad de ocupare de 40%. Pentru aproximativ 20% din rezervări am primit solicitări de reprogramare în alte intervaluri. Într-adevăr, au fost şi persoane care au anulat rezervarea, însă destul de puţine. Cei mai mulţi turişti vor să îşi mute sejurul mai aproape de luna iulie, cu speranţa că se va îndrepta vremea şi vor putea să se bronzeze şi să facă baie în mare. În limita posibilităţilor, le-am oferit variante care să le convină, căci numeroase perioade ale sezonului estival sunt deja ocupate. În plus, tariful din această perioadă este mai scăzut decât cel din lunile iunie şi iulie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Larisa Iacob, reprezentantul unui hotel de trei stele din Mamaia.