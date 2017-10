Vacanţe cu reduceri, pentru constănţeni

Vacanțe cu reduceri, pentru constănțeni

Sărbători tradiționale în Maramureș, vacanță la schi în stațiunile montane sau Crăciun și Revelion exotic, pe o plajă din Thailanda, toate cu reduceri consistente, astfel de oferte găsesc, zilele acestea, constănțenii la ediția de toamnă a Târgului de Turism găzduit de centrul comercial Maritimo.Organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, în parteneriat cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism, târgul reunește atât agenții de turism, centre de agrement, cât și trei parcuri de distracții din țară. „În cei peste 200 de metri pătrați ai târgului, sunt prezenți 24 de expozanți. Noutatea acestei ediții este că avem nu mai puțin de trei parcuri de aventuri, o participare internațională, din partea Bulgariei, și a devenit deja o tradiție participarea operatorului Turkish Airline. De asemenea, ni s-a alăturat o altă linie aeriană - Blue Air”, a declarat Dănuț Jugănaru, directorul general al CCINA Constanța. Toți vizitatorii pot participa la tombola târgului, unde pot câștiga chiar și sejururi gratuite.Discounturi mari pentru vacanțele în țarăOfertele prezentate la Târgul de Turism de la Maritimo sunt atât pentru vacanța de iarnă, cât și pentru sezonul cald 2016. „Avem și oferte pentru Black Firday, dar și oferte până la sfârșitul lunii. Discounturile sunt foarte bune. Pleacă de la 20 - 30 la sută pentru sejururile de la vară și ajung chiar și la 45 la sută. De exemplu, un sejur de cinci zile pentru o destinație din România, la munte, se vinde cu 344 de lei, în loc de 644 de lei. Avem și destinații pentru sărbătorile care se apropie, în Laponia, dar și destinații exotice. Însă noi încurajăm vacanțele în țară, de aceea, cele mai mari reduceri sunt pentru sejururi în România, indiferent că sunt la munte sau la mare”, a declarat Corina Martin, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării.2016 - anul transformărilor în turismPrezent la deschiderea târgului, președintele Autorității Naționale de Turism, Anca Nedea Pavel, nu a ratat, la rândul său, ocazia de a promova vacanțele în țara noastră. „Invităm turiștii din România să-și cunoască în primul rând țara. Avem produse fantastice, cu investiții excepționale pentru care străinii vin de la distanțe mari. Poate că este bine să ne îndreptăm și spre țara noastră, care este frumoasă, pentru că numai atunci când o să avem credința aceasta vom putea să vindem produse turistice românești afară, în străinătate”, a declarat președintele ANT.În ce privește turismul românesc în anul următor, Anca Pavel Nedea a anunțat că 2016 va fi un an al transformărilor. „Ne așteaptă un an greu și provocator în același timp, pentru că echipa ANT s-a activat și vrem să ne concentrăm atât pe strategiile de promovare, cât și pe cele de pregătire a personalului din această industrie”, a precizat preșe-dintele ANT.Președintele ANAT, Aurelian Marin, s-a plâns că industria turismului este neglijată de guvernanți. „Suntem o industrie pe care nimeni nu o bagă în seamă, drept dovadă stă faptul că la ora actuală nu are nici măcar un mi-nister care să o reprezinte”, a spus Aurelian Marin.