Vacanţă cu peripeţii la Eforie Nord. Zeci de turişti, lăsaţi fără camere la hotel

Vacanță cu peripeții la Eforie Nord. Zeci de turiști, lăsați fără camere la hotel

Vacanța la mare a început prost, ieri de dimineață, pentru 30 de familii de turiști din Timișoara. Aceștia ar fi trebuit să petreacă șapte zile liniștite în stațiunea Eforie Nord, însă s-au trezit că nu au unde să se cazeze. Hotelul Diana, de două stele, unde aveau biletele, era deja plin ochi, iar rezervarea lor nu exista nicăieri.Foarte rapid, spiritele s-au încins și turiștii lăsați fără camere au luat cu asalt recepția hotelului. Amenințați cu Protecția Consumatorilor și presați de clienții nervoși, angajații hotelului au căutat să-i liniștească și le-au oferit camere în alte hoteluri, din Eforie Sud. Forțați de împrejurări și sătui să mai aștepte, unii dintre turiști au acceptat propunerea conducerii unității de cazare, mai ales că au primit și un bonus de două zile gratuite de sejur. Alții au rămas însă până spre după-amiază, au negociat condițiile de cazare și au acceptat, până la urmă ce li s-a propus. „Nu mi se pare corect să fiu trimis în altă stațiune. Noi am ales Eforie Nord și acum nu vreau să îmi petrec concediul la Eforie Sud. Mă trimit în alt hotel, care, spun ei, este mai aproape de plajă și care are condiții mai bune, dar nu vreau. Voi rămâne aici până se găsește o soluție. Ori îmi eliberează camera în Hotel Diana, ori îmi găsesc cazare în alt hotel din Eforie Nord. Nu este treaba mea că stațiunea este plină și nu mai sunt locuri”, ne-a povestit unul dintre turiștii a căror rezervare a fost încurcată.Reprezentanții hotelului susțin că și-au dat toată bunăvoința să găsească o soluție pentru cele 30 de familii și că vina nu aparține hotelului, ci agenției de turism. „Este vorba despre 30 de camere, unde oamenii știau că au rezervare, dar la noi hotelul este plin. Cu siguranță, este o greșeală între dispecerat și agenția de turism care a făcut rezervările, nu știm ce s-a întâmplat.Noi le-am oferit alte camere, chiar cu condiții mai bune, le-am pus mașină la dispoziție și le-am dat posibilitatea să stea chiar două zile gratuit, în plus față de sejurul inițial. Inițial au refuzat, dar până la urmă au acceptat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, o recepționeră de la Hotelul Diana.OPC-ul a mediat situațiaSesizați telefonic de turiștii nemulțumiți, comisarii din cadrul Comandamentului Litoral al Autorității Naționale pentru Protecția Consu-matorilor s-au deplasat la fața locului pentru a media situația. „Prioritar pentru noi a fost să găsim cazare pentru turiștii implicați și, mai de-parte, o să verificăm ce s-a întâm-plat, o să cercetăm împrejurările acestei încurcături și vom aplica sancțiuni celor responsabili”, ne-au precizat reprezentanții Coman-damentului OPC.O situație asemănătoare ne-a fost semnalată, tot în cursul zilei de ieri, și la Hotel Aida, în stațiunea Saturn. Aici se pare că turiștii au fost mai înțelegători și au acceptat rapid variantele propuse de conducerea unității de cazare, pentru a se putea bucura în liniște de vacanța.