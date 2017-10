Va scădea factura la căldură? CET Palas ar putea trece în subordinea Consiliului Local Constanţa

Va scădea factura la căldură? CET Palas ar putea trece în subordinea Consiliului Local Constanța

Într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului „Cuget Liber”, directorul CET vorbește și despre momentul în care principalul producător de energie termică din municipiul Constanța va fi preluat de Consiliul Local.- A fost vorba și de considerente financiare. De exemplu, în luna noiembrie, am furnizat agent termic în scopul încălzirii locuinței și preparării apei cade de consum către distribuitorul de energie termică al Constanței, în sumă de peste 15 milioane de lei. În schimb, am încasat numai două milioane de lei. Între timp, noi trebuie să asigurăm și combustibilul necesar producerii energiei termice. Furnizorii noștri trebuie plătiți la timp, pentru a beneficia de serviciile lor. Altfel nu ne mai dau gaze naturale. Ponderea gazelor naturale în prețul energiei termice este de aproximativ 75 la sută. Și vă dau un exemplu, la nivelul unui an este necesară o cantitate de aproximativ 100 de milioane de metri cubi de gaze naturale.- În prezent, am luat măsurile ce se impun, astfel încât, în acest sezon rece, vom furniza municipalității energia termică necesară pentru a asigura confortul termic. Constănțenii nu vor avea niciun fel de probleme în acest sens. Însă vrem să transmitem un semnal clar, că energia termică distribuită trebuie plătită de fiecare în funcție de cantitatea pe care o consumă. În prezent, CET Palas are de încasat, pe lângă contravaloarea energiei termice furnizate pe parcursul lunii noiembrie, și energia termică furnizată în ultimul an calendaristic către RADET Constanța, pe care nu a încasat-o nici până astăzi.- La această oră, vorbim de aproximativ 290 milioane de lei. Practic, au ajuns la factura lunii ianuarie 2012. Pentru a ne descurca, pentru luna noiembrie 2013, am solicitat Primăriei Constanța acordarea în avans a unei sume în contul ajutoarelor de încălzire ce se cuvin persoanelor cu venituri reduse. Astfel, primarul a înțeles fenomenul și a venit în sprijinul Centrale Termoelectrice Palas, în sensul că a plătit în avans o sumă de cinci milioane de lei pentru care a și specificat în mod expres să ajungă în contul CET, nu să se oprească la RADET!- Da, suntem pregătiți și pentru astfel de situații. Avem rezervele complete de păcură și, dacă va fi necesar, le vom putea folosi și pe cele din rezerva națională.- Suntem în calendarul care s-a stabilit pentru divizarea unității. Practic, la începutul anului 2014, vom fi independenți, în subordinea Ministerului Economiei. Abia apoi, în baza unei legi sau prin ordonanță de urgență, nu prin hotărâre de Guvern, se va putea face transferul de proprietate pentru bunurile CET. Această schimbare însă constituie o provocare pentru noi. Trebuie să întreprindem tot ce însemnă acțiuni energice prin care să arătăm că este posibil și mai bine.