Vă pregătiţi de Anul Nou? Revelion în stradă la Constanţa, Bucureşti, Sibiu sau Cluj

Vă pregătiți de Anul Nou? Revelion în stradă la Constanța, București, Sibiu sau Cluj

Noaptea dintre ani are tot atâtea ore ca și noaptea de dinainte și noaptea de după, dar are acel moment special de la ora 12 fix, pe care nu trebuie să îl lăsăm să treacă nesărbătorit. Așa că se cuvine o petrecere pe care să nu o uitați niciodată.Revelionul în stradă este una din variantele pe care o aleg mulți din cei care nu pleacă peste hotare, iar atmosfera nu egalează nicio petrecere de bar, club sau restaurant. Doar că trebuie să te îmbraci bine, că se anunță ger în noaptea de Revelion și să nu uiți sticla de șampanie acasă.Primăria Constanța a pus la bătaie 600.000 de lei pentru organizarea Revelionului 2017 în Piața Ovidiu. De petrecere se va ocupa Asociația Best Events dar, deocamdată, nu a anunțat ce au pregătit pentru distracție. Cu siguranță, însă, nu vor lipsi muzica și artificiile.Dacă trecerea din 2017 în 2018 vă prinde la Sibiu, aveți ocazia să faceți numărătoarea inversă alături de Inna, Smiley și trupa Domino. Distracția va începe la ora 21.30, când atmosfera va fi încălzită de Rita Ora și se va încheia spre dimineață. Bugetul alocat de Primăria Sibiu pentru această petrecere este de 775.000 de lei.Dans de lumini și spectacol de lasere, la ClujȘi la Cluj e petrecere de Revelion, în Piața Unirii. Primăria a propus organizarea mai multor manifestări cultural-artistice speciale cu acest prilej. Pentru realizarea unor spectacole multimedia de lasere, sincronizat pe o coloană sonoră, au fost alocați 150.000 de lei, pentru contractarea unor artiști de talie națională, aici fiind incluse onorariul, transportul, cazarea și masa acestora, au fost alocați 80.000 de lei, iar pentru realizarea unor show-uri de lumini au mai fost prevăzuți încă 45.000 de lei.Glamour Party, la Palatul ParlamentuluiCeva mai aproape de noi, la doar două ore distanță, la București, este programat Hit Revelion 2018, în Piața George Enescu. Concertul va cuprinde spectacol de lumini, sunete și focuri de artificii. Deocamdată, nu a fost publicat programul detaliat al Revelionului, însă se știe că petrecerea va începe la ora 19.00 și se va încheia după ora 1.30.În Piața Constituției se pare că nu va fi spectacol anul acesta, însă va fi unul special la Palatul Parlamentului. Sub numele Glamour Party, petrecerea îl are ca invitat special pe Ștefan Bănică Jr.. Atmosfera va fi asigurată și de Cornel Verban Orchestra, Wilmark Dance & Show, Hypnotique - Electric Violin Band, DJ Radu.Revelionul 2018 la Palatul Parlamentului începe pe 31 decembrie, la ora 19.30, și se va încheia la primele ore ale dimineții. Organizatorii promit, începând cu ora 23. 45, pe esplanada Palatului Parlamentului, cel mai impresionant foc de artificii din București. Prețurile pentru accesul la Glamour Party pornesc de la 165 de euro de persoană și ajung la 225 de euro, pentru VIP-uri.250 de lei Revelionul, în bar, la ConstanțaȘi barurile și cluburile din Constanța au pregătit petreceri speciale de Revelion, iar prețurile sunt pentru toate buzunarele. Dacă vă place în locurile de fițe, trebuie să scoateți din buzunar între 400 și 500 de lei, având mâncarea și băutura incluse. În cazul în care bugetul este mai redus, există și oferte cu 150 – 200 de lei, dar, dacă ești cu gașca potrivită, nici nu mai contează unde petreci.