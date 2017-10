Va mai fi Cazino-ul din Constanța ce a fost odinioară?

2

Cazinoul? Dar scolile?!

Nu am nimic cu notiunea de ,,emblematic''. Un edificiu rezervat celor dispusi sa cheltuiasca zilnic cat castiga in muncitor pe an,poate fi frumos,sa aiba arhitectura excelenta ca rezistenta si aspect. Totusi,ramane doar in posibil fundal pentru poze pentru majoritatea. Nu sunt frustrat, ci doar informat ca oamenii de cea mai mare valoare pentru societate nu au frecventat aceste locuri,fie ele chiar frumoase ca aspect architectural,pentru ca valorile autentice nu au fost recompensate indeajuns ca sa-si permita asta,dar si pentru ca cei cu bani multi nu se ridicau moral la nivelul valorii material. Cazinoul? Sa ramana al jcatorilor