Utilaj modern de intervenţie, la Direcţia de Drumuri şi Poduri Constanţa

Un utilaj modern pentru intervenţii pe şosele a intrat în posesia Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa. Acesta face parte din cele 10 maşini multifuncţionale Unimog U423 recepţionate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în cadrul unui contract ce se va derula pe parcursul a trei ani.







Astfel, firma CTE Solution Utilaje Specializat SRL se angajeze să livreze 135 de astfel de utilaje, câte 45 pe an. Primele 10 echipamente au fost distribuite la DRDP Timişoara (2), DRDP Cluj (1), DRDP Braşov (3), DRDP Iaşi (3) şi DRDP Constanţa (1). Maşinile multifuncţionale sunt dotate cu echipamente de tip lamă de zăpadă, răspânditor de material antiderapant, braţ de lucru extensibil, cap cositor vegetaţie şi perie frontală. Preţul unui set complet, maşină multifuncţională Mercedes - Benz Unimog U 423 plus echipamente are valoarea de 1.668.785 lei fără TVA. Valoarea totală a întregului contract este de 268.090.310 lei.