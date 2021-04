USR-PLUS va face o nouă nominalizare pentru Ministerul Sănătății

„Am intrat în această discuție în coaliție cu încrederea și nevoia că vom găsi soluțiile necesare pentru a asigura buna funcționare în continuare a coaliției, și le-am găsit. Le-am găsit pentru că toate forțele politice prezente în această coaliție s-au investit și ele cu aceste soluții. Ca urmare a înțelegerii din această seară, mâine vom face o propunere pentru un nou ministru al Sănătății, propunere pe care o veți afla mâine dimineață”, a spus Dragoș Tudorache.







În USR PLUS părerile sunt, însă, în continuare împărțite. Mai mulți lideri importanți din USR au susținut că o propunere mult mai bună ar fi cea a medicului Adrian Wiener. Deputatul USR PLUS este apreciat ca un bun profesionist și în același timp ca un politician care ar putea să gestioneze ministerul. Ioana Mihăilă este, însă, susținută puternic de cei din PLUS, care consideră că ministerul a fost obținut de Cioloș la negocierile de anul trecut pentru Vlad Voiculescu, iar acum, chiar dacă USR și PLUS au fuzionat și sunt un singur partid, la conducerea ministerului trebuie numit tot un om din PLUS. Ioana Mihăilă este fost preşedinte PLUS Bihor și medic endocrinolog, secretar de stat în Ministerul Sănătății în mandatul lui Vlad Voiculescu.







Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, se vede în continuare în minister. După ce mai multe zile la rând a declarat că ar putea fi din nou propus la Sănătate, Voiculescu ia în calcul inclusiv să revină pe o funcție de consilier onorific. Deși colegii din PLUS sunt gata să îl susțină, cei din USR nu sunt încântați de această variantă care ar putea duce la noi tensiuni cu partenerii de guvernare.