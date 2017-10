Urmează o zi de foc cu temperaturi record. COD PORTOCALIU de caniculă. De mâine vin ploile

Ştire online publicată Luni, 01 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Am avut parte de un weekend canicular, însă prima zi din august va fi una cu adevărat fierbinte. Șapte județe din sudul țării și Capitala se află sub cod portocaliu. Aici temperaturile pot ajunge la 37 - 38 de grade, dar se pot atinge chiar și 39 de grade. Alte 17 județe din sud și din est sunt sub cod galben. În plus, de mâine vor începe ploile, în sud-vestul, nord-vestul și, parțial, centrul țării, scrie realitatea.netAdministrația Națională de Meteorologie a emis în această dimineață o avertizare Cod Galben de ploi, valabilă în perioada 1 august, ora 16.00 – 2 august, ora 18.00.În intervalul menționat, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată, la început în sud-vestul, nord-vestul și, parțial, centrul țării, iar din a doua parte a nopții îndeosebi în centru, nord și nord-est, precum și la munte. Vor fi frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, averse și pe arii restrânse grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15...20 l/mp și punctiform 30...40 l/mp.De asemenea, în noaptea de marți spre miercuri (2-3 august), manifestări ale instabilității atmosferice se vor semnala și în sud-estul țării.Astăzi, 1 august, valul de căldură se va intensifica și se va extinde, cuprinzând sudul și estul țării, unde se vor atinge frecvent temperaturi maxime de 35...36 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, dar pe arii restrânse și în zonele de câmpie și podiș din regiunile intracarpatice.În după-amiaza zilei de astăzi, 1 august, județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Ilfov, inclusiv municipiul București, se vor atinge local maxime termice de 37...38 de grade, iar izolat se vor înregistra valori în jurul a 39 de grade și, pe arii extinse, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.