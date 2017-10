"Urmează lucrări ample de reamenajare şi modernizare a centrelor"

DGASPC, "călcată" de șefii Consiliului Județean

"Urmează lucrări ample de reamenajare și modernizare a centrelor"

Noua conducere a Consiliului Județean Constanța pare să-și fi luat rolul în serios, cel puțin deocamdată…După Spitalul Județean Constanța, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a fost vizitată inopinat, la sfârșitul săptămânii trecute, de către președintele CJC, Marius Horia Țuțuianu. Acesta a fost însoțit de cei doi vicepreședinți, Claudiu Iorga Palaz și Dumitru Daniel Learciu, vizita neanunțată venind ca urmare a faptului că noua conducere dorește să cunoască în detaliu situația tuturor instituțiilor subordontate.Cu acest prilej, au fost purtate discuții atât cu reprezentanții instituției, cât și cu copiii instituționalizați din centrele vizitate. La final, se pare că mai marii județului s-au declarat mulțumiți de activitatea direcției, chiar dacă recunosc că mai sunt multe lucruri de făcut.„Bineînțeles că mai sunt lucruri de pus la punct, dar consider că sunt pe drumul cel bun! Ne interesează activitatea direcției, suntem deschiși să-i ajutăm și să le oferim sprijin financiar. Împreună cu conducerea DGASPC, am stabilit un plan de acțiune, cu prioritățile pentru următoarea perioadă. Protecția socială este doar una dintre prioritățile noastre!”, a precizat președintele CJC.Probleme, pentru că nu sunt bani…La rândul său, directorul general al DGASPC Constanța, Petre Dinică, recunoaște că instituția pe care o conduce are o serie de probleme, însă acestea sunt rezolvabile și țin, bineînțeles, de bani.„La direcție, sunt câteva probleme identificate de mai mult timp. Prima dintre ele se referă la lipsa personalului, iar aici este vorba atât de interesul scăzut al cetățenilor pentru această activitate, dar și la nivelul redus de salarizare. De asemenea, este nevoie de investiții în centre, în vederea oferirii unui confort sporit pentru beneficiarii noștri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul DGASPC Constanța, Petre Dinică.Potrivit acestuia, a fost stabilit un prim set de măsuri, ce urmează să fie aplicate în perioada următoare, în funcție de finanțările disponibile.„Pentru că vremea ne permite, suntem în perioada de igienizare a spațiilor, apoi, având promisiunea conducerii Consiliului Județean că vom primi sprijinul necesar, vom prezenta o listă cu problemele deosebite pe care noi le întâmpinăm. Ni s-a promis că vor fi asigurate fonduri pentru a rezolva multe din probleme, fonduri pe care noi le-am solicitat încă de la începutul anului. Apoi o să urmeze o analiză a execuției bugetare pentru prima jumătate a anului și sperăm să primim o rectificare cât mai consistentă a bugetului”, a mai spus șeful DGASPC Constanța.Va fi reabilitat complexul „Cristina“Una dintre urgențe ar fi reabilitatea complexului de servicii comunitare „Cristina”, dedicat copiilor cu diferite dizabilități.„În primul rând, în urma controlului Ministerului Muncii și a Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, ni s-a impus reabilitatea centrului respectiv. Este nevoie de reamenajarea spațiilor, dar și de o serie de reparații. Primul pas va fi o expertiză tehnică, apoi vor fi demarate lucrări ample. Acolo se află, în prezent, 70 de beneficiari, tineri și copii. Tinerii vor fi relocați în centre de recuperare pentru adulți, iar pentru copii se va reamanaja spațiul”, a completat Petre Dinică.