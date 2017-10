Urgenţa, sufocată de constănţeni care au mâncat şi au băut în neştire

1

Praf in ochi

Mai bine vorbiti cum trebuie asteptat rezultatul la CT (5 ore), analizele de sange (mai mult de 4 ore), vizita cardiologului (mai mult de 3 ore), o ora pt a i se pune o perfuzie... Total 18 ore, timp in care nimeni nu a intrebat bolnavul daca si-a luat medicatia permanenta, nu a fost monitorizat si a ocupat mai mult degeaba un pat in urgenta. Si erau mai multi pacienti in aceeasi situatie, tinuti in asteptare in urgenta!