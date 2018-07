Urgenţa, asaltată de pacienţi! "Aştept de câteva ore să intru la medic, este inadmisibil"

Urgența, asaltată de pacienți! "Aștept de câteva ore să intru la medic, este inadmisibil"

A venit vara, iar odată cu ea, a crescut și numărul de prezentări în Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța.Zi de zi, medicii sunt puși în situația de a face față fluxului mare de pacienți, unii localnici, alții turiști. Ca de obicei, o bună parte dintre cei care trec pragul UPU nu reprezintă neapărat urgențe, dar toată lumea este grăbită, nerăbdătoare, toți vor să vină și să plece la fel de repede. Din păcate, nu toți sunt preluați atât de repede pe cât își doresc și asta din cauza faptului că investigațiile se fac în ordinea priorităților, în funcție de gravitatea cazului.„Aștept în Urgență de câteva ore și tot nu am reușit să intru la medic. Așa ceva este inadmisibil, să vii într-un spital, bolnav și abia să te ții pe picioare și să nu fii băgat în seamă”, ne-a declarat o constănțeancă revoltată.De aceeași părere este și un turist sosit pe litoral în urmă cu câteva zile și care, sâmbătă, s-a simțit rău, motiv pentru care s-a prezentat la spital.„Am ajuns în Urgență în jur de ora 17.30 și am fost văzut abia după două ore. Nu este normal ca nimeni să nu te întrebe nimic și să aștepți aici ore-n șir”, a precizat bărbatul.De partea cealaltă, medicii susțin că cine este urgență vine dărâmat, iar cei care nu sunt urgență vin ca de obicei, pe propriile lor picioare. Mai mult decât atât, cadrele medicale au avut, spre exemplu, și nopți în care s-au internat 16 pacienți pe Cardiologie.„Ne vin mereu mulți pacienți cronici, vârstnici care ajung la noi cu acutizări ale bolilor de care suferă, fie pentru că nu-și iau tratamentul, fie pentru că nu respectă indicațiile medicale sau pentru că nu se duc, pur și simplu, la control. Drept urmare, ne confruntăm cu un număr mare de prezentări cu patologie cronică acutizată, care necesită internare, pentru că nu ai ce să le faci, iar toate acestea se întâmplă în condițiile în care numărul de locuri în spital este unul finit. Mulți dintre ei nu se duc la medicul de familie; or, nu este posibil ca bolnavi cu pneumonie sau boli de inimă să nu se ducă la ei atunci când se simt rău. Partea proastă este că, în momentul în care ajung la noi, au deja bronhopneumonie sau mai au încă vreo șapte boli pe lângă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful UPU, dr. Rodica Tudoran.Urgențe care nu sunt… urgențeDe fapt, a precizat medicul, problema este de patologie asociată, care împreună, îi dă gata. Mai grav, cei care sunt urgență stau acasă foarte mult, iar non-urgențele se prezintă și pentru nimicuri. La ora actuală, a explicat medicul, aproximativ 25% dintre cazuri nu sunt urgență. Ba dimpotrivă, există și persoane care se prezintă în UPU, când ar trebui să meargă la orice cabinet, mai ales atunci când este vorba de o simplă injecție.„Care-i urgența să vii să-ți faci Gerovitalul la 11.00 noaptea în Urgență? De ce nu se duc să și-o facă la medicul de familie, a doua zi? Și mai fac și scandal, că trebuie să aștepte până le vine rândul. Apoi, dacă nu le faci, protestează, dar ei vin la noi cu tot felul de tratamente pe care le pot face în timpul zilei în altă parte. De la cistite, infecții urinare, care pot fi tratate la medicul de familie, viroze respiratorii, pentru care se pot prezenta tot acolo, amigdalite acute, tot felul de dureri nevralgice, reumatice, gonartoze, spondiloze toți vin aici. De exemplu, la un moment dat, o pacientă a venit cu ambulanța la UPU doar ca să-și facă VSH-ul. Cred că unii oameni nu știu ce înseamnă Urgența, dar alții vin intenționat aici, încercând să nu se ducă în altă parte, așa că eu mă întreb de ce au ajuns la noi abia acum dacă îi doare burta de 3-4 zile? Unii vin și pentru investigații gratuite, dar ce le facem noi aici sunt investigații de urgență. Noi nu le facem ce le trebuie lor”, a mai spus dr. Tudoran.