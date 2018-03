UPDATE. ANM a prelungit codul galben de ceaţă, la Constanţa

UPDATE. ANM a prelungit codul galben de ceață, la Constanța

UPDATE: Meteorologii au prelungit până la ora 21 codul galben de ceață la Constanța. Este vizat atât județul Constanța, cât și județul Tulcea, iar pe lângă ceața reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, se vor semnala burniță sau ploaie slabă.Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ceață persistentă, la Constanța.Potrivit meteorologilor, până în jurul orei 18, în județul Constanța, se va semnala ceață care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. Ceața va fi însoțită și de burniță sau ploaie slabă.