Unul dintre părinți poate beneficia de concediu pentru copilul bolnav

De acest concediu și de indemnizație poate beneficia oricare dintre cei doi părinți, dar este obligatoriu să fi avut un stagiu de cotizare de cel puțin șase luni, în ultimele 12 luni anterioare celei pentru care se acordă concediul medical. Fiți atenți, însă! Legea nu dă posibilitatea ambilor părinți să aibă aceste zile libere în același an. Ca urmare, numai câte un părinte are dreptul la libere în acest scop pe parcursul unui an.





Aveți copilul bolnav și nu depășește vârsta de șapte ani? În astfel de situații, unul dintre părinții minorului are dreptul la concediu medical pentru îngrijirea sa. De fapt, spun reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate, este unul dintre drepturile pe care le aveți, ca asigurați. Dacă cel mic suferă de afecțiuni grave sau handicap, atunci vârsta poate fi de până la 18 ani. Totodată, în cazul copilului cu afecțiuni grave, adulții au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani.