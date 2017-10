Unul dintre minerii care au murit la Lupeni, înmormântat chiar în ziua lui de naştere

Unul dintre minerii care au murit la Lupeni, înmormântat chiar în ziua lui de naștere

Ştire online publicată Duminică, 08 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Duminică, la ora 14.00, la cimitirul din Lupeni are loc și prima înmormântare - cea a lui Iuliu Lucian Codlean, minerul scos decedat din mină, după 12 ore de căutări ale salvatorilor.Cel de-al doilea miner care și-a pierdut viața în accidentul de la Lupeni, Ioan Florin Suciu, va fi înmormântat marți. El a murit vineri seară la Spitalul Floreasca din București, unde fusese dus în stare foarte gravă. Duminica viitoare, el ar fi împlinit 44 de ani.”Azi-noapte, pe la ora 03.00, l-am adus acasă și pe Ioan Florin Suciu. Va fi înmormântat duminică, tot în cimitirul de la Lupeni, la fel ca primul miner, cel care este astăzi înmormântat. Sunt oameni buni. Am vorbit cu un preot și mi-a spus că sunt oameni buni cei care se duc dintre noi de ziua lor de naștere sau în preajma zilei de naștere”, a spus Câmpean.Singurul miner care a supraviețuit accidentului din Mina Lupeni, Raoul Adrian Cizmașiu, este încă internat la spitalul din Petroșani, unde este consiliat psihologic.Liderul Sindicatului Muntele din Valea Jiului, Darius Câmpean a declarat pentru News.ro că Raoul Adrian Cizmașiu, minerul rănit la Lupeni este bine, fizic, însă are nevoie mare de consiliere psihologică.”Raoul este încă în spital la Petroșani, este bine fizic și este consiliat psihologic. Are mare nevoie de consiliere psihologică și o primește acolo, în spital”, a spus Câmpean, citat de romaniatv.net