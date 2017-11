Unul din zece copii se naşte prematur

Unul din zece copii se naște prematur

Ştire online publicată Vineri, 17 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În România, unul din zece copii se naște prematur și are nevoie de asistență medicală adecvată încă din primul minut de viață, pentru a supraviețui și pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă față mediului extern.Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre acești copii mor (Raport WHO Born too soon). De Ziua Mondială a Prematurității, marcată în fiecare an pe 17 noiembrie, Organizația „Salvați Copiii” lansează un apel către companiile din România de a direcționa 20% din impozitul pe profit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente a maternităților și secțiilor de nou-născuți din România.Principala cauză de mortalitate infantilă a devenit prematuritatea, care înregistrează o creștere semnificativă în aproape toate țările lumii. Copiii prematuri au mai mari șanse de supraviețuire acum, la 27 de ani după căderea comunismului, dar aceasta depinde de îngrijirile pe care le primesc înainte de a se naște și în primele ore de viață.În Uniunea Europeană, România se menține pe primul loc în topul țărilor cu una dintre cele mai mari rate de mortalitatea infantilă, cu o rată de 7,3 la o mie de nou-născuți vii în 2016, față de media Uniunii Europene care este de 3,7 la mie.