Unul din zece copii nu a fost vaccinat

Ştire online publicată Miercuri, 19 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cel puțin 12,9 milioane de copii din întreaga lume, aproape unul din zece, nu au fost vaccinați în 2016, potrivit estimărilor publicate de UNICEF și OMS. Din 2010, procentul copiilor care au făcut toate vaccinurile obligatorii stagnează la 86% (116,5 milioane de sugari), fără schimbări semnificative în ultimul an în funcție de țară sau regiune, notează agențiile ONU într-un comunicat comun.Mai concret, OMS și UNICEF deplâng că aproape 13 milioane de minori nu au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive (DTP), expunându-se riscului grav de a contracta aceste boli potențial mortale.Pe de altă parte, aproximativ 6,6 milioane de nou-născuți care au fost deja vaccinați împotriva DTP nu și-au completat cele trei injecții necesare în 2016 pentru a putea obține astfel o imunizare eficientă.În cazul varicelei, 85 % dintre minori au fost vaccinați cu prima doză în primul an de viață, în timp ce rata copiilor care au primit a doua doză a scăzut până la 64 %. Conform sursei menționate, și tratamentul împotriva rujeolei s-a extins în întreaga lume din 2010, în condițiile în care programul național de imunizare în 152 de țări avea o acoperire de 35 %, o cifră care a crescut la 47 % în anii următori.Programul național de imunizare previne în prezent între 2 și 3 milioane de decese cauzate în fiecare an de difterie, tetanos, tuse convulsivă și varicelă.Sursa: Agerpres