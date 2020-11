UNTOLD 2021. A fost stabilită data când va avea loc festivalul, la anul

UNTOLD 2021 îşi va deschide porţile în perioada 5 – 8 august. Organizatorii festivalurilor UNTOLD şi NEVERSEA au anunţat, astăzi, data când va avea loc primul dintre evenimente, în vara lui 2021. Aceştia susţin cp ediţia din 2021 va depăşi toate aşteptările şi va fi organizată în cele mai sigure condiţii.







Dacă în anul 2020, festivalul nu s-a putut ţine, anul 2021 vine cu încredere și optimism de la organizatori, care au început pregătirile pentru ediția cu numărul șase. De altfel, industria de evenimente din întreaga lume se pregătește pentru o vară plină de activitate, în care publicul se va întâlni din nou cu artiștii preferați.







„Nu am încetat nici un moment să fim optimiști și am lucrat în toată această perioadă la pregătirea ediției următoare, astfel că UNTOLD 2021 va fi cel mai bun UNTOLD de până acum! Încrederea noastră că ne vom revedea în vara anului viitor vine și ca urmare a veștilor extraordinare privind disponibilitatea unui vaccin la scară mondială la începutul anului viitor, dezvoltarea tot mai mare a testelor rapide care vor permite testarea în masă. În plus, sprijinul care urmează să vină din partea Guvernului pentru restartarea industriei de evenimente, grupurile de lucru în care suntem implicați alături de alți organizatori din țară și reprezentanții autorităților, în vederea pregătirii din timp a modului în care se vor desfășura evenimentele în anul 2021, ne dau toate motivele să credem că, prin comparație cu vara acestui an, vara anului 2021 ne va găsi într-o cu totul altă etapă, mult mai apropiată de normalitatea pe care o așteptăm cu toții. Abia așteptăm să ne întâlnim cu prietenii festivalului, cu fanii și artiști, la Cluj-Napoca, anul viitor”, explică Edy Chereji, director de comunicare UNTOLD.